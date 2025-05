Rusia a Trump: Putin toma decisiones para defender a su país

El portavoz del Kremlin calificó de “reacción emocional” los dichos del presidente estadounidense sobre los últimos ataques contra Ucrania.El Kremlin aseguró hoy, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,por los recientes ataques aéreos rusos contra Ucrania, que el líder ruso, Vladimir Putin, toma decisiones pensando en su nación.

"El presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad de su país", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Reacción emocional

En el comunicado se calificó como una "reacción emocional" la declaración de Trump, que ayer domingo (25.05.2025) dijo que el líder ruso "se volvió completamente loco” por los últimos ataques aéreos masivos contra Ucrania. "Este es un momento muy importante que está vinculado, por supuesto, con la carga emocional de absolutamente todos y con reacciones emocionales", dijo Dmitri Peskov al respecto.

Trump criticó este lunes (26.05.2025) al jefe del Kremlin en su red Truth Social después que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentara el "silencio" de EE.UU. "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados", escribió Trump en su red social.

Por último, el Kremlin calificó como medidas de "represalia" los últimos ataques rusos contra numerosas regiones ucranianas, que han generado malestar tanto en Washington como en Europa.

mn (efe, Reuters)