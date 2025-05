Merz critica a Israel: “No entiendo sus objetivos en Gaza”

El canciller alemán Friedrich Merz (CDU) dice que ya no comprende la política de Israel en Gaza. Algunos políticos del SPD exigen el fin de los envíos de armas.Tan claro no se había pronunciado hasta ahora el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la situación en la guerra de Gaza. El lunes, el político de la CDUaprovechó su intervención en la conferencia digital "Re:publica" en Berlín para afirmar: "Lo que está haciendo ahora el ejército israelí en la Franja de Gaza —sinceramente— ya no entiendo con qué objetivo se hace.”

Merz añadió que, a su juicio, se ha cruzado una línea y se ha producido una violación del derecho internacional humanitario. Afectar de esta manera a la población civil "ya no puede justificarse como una lucha contra el terrorismo de Hamás".

Alemania y la "razón de Estado”

La mayoría de las declaraciones de representantes del gobierno alemán desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 comenzaban con una afirmación: Israeltiene derecho a defenderse, Hamás pone en cuestión el derecho de existencia del Estado israelí. Así se expresaban, por ejemplo, el entonces canciller Olaf Scholz (SPD) y su ministra de Exteriores Annalena Baerbock (Verdes).

Las primeras declaraciones del conservador Merz y de su ministro de Exteriores, Johann Wadephul (CDU), se alineaban con ese argumento. Siempre se subrayaba que la "razón de Estado” alemana —como consecuencia de la responsabilidad por el asesinato masivo de los judíos europeos por parte de los nazis (1933-1945)— exigía un apoyo incondicional al derecho de existencia de Israel.

El embajador de Israel en Berlín, Ron Prosor, reaccionó a las críticas de Merz sobre la estrategia israelí en Gaza durante el programa "Morgenmagazin” de la cadena ZDF: "Cuando Friedrich Merz lanza esta crítica a Israel, la escuchamos con mucha atención, porque él es un amigo.”

El propio Merz volvió a referirse al tema durante una visita a Finlandia. Allí instó al gobierno israelí a permitir la ayuda humanitaria y garantizar la seguridad alimentaria de la población en Gaza. En cuanto a si la política alemana hacia Israel debe cambiar, el canciller dijo que eso se debatirá internamente en el gobierno.

Macron habla de una "vergüenza”

Últimamente, Alemania se ha ido quedando sola con su tono moderado. Críticas mucho más duras han llegado desde Francia. En el canal TF1, el presidente Emmanuel Macron calificó la situación de "vergüenza”: "Lo que hace hoy el gobierno de Benjamin Netanyahu es inaceptable. No hay agua, no hay medicinas, ya no se puede evacuar a los heridos.” Más allá del marco de la UE, Francia, Reino Unido y Canadá anunciaron que estarían dispuestos incluso a imponer sanciones contra Israel.

En efecto, desde marzo, Israel había bloqueado las entregas de ayuda humanitaria a los cerca de 2,2 millones de habitantes de la estrecha franja costera. Estas restricciones se relajaron hace apenas una semana. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el ejército inició una nueva ofensiva militar en Gaza —con consecuencias catastróficas para la población. Además, algunos miembros de extrema derecha del gobierno israelí han pedido expulsar permanentemente a los palestinos del enclave.

Diputados del SPD piden detener exportaciones de armas

Estas informaciones, junto con reportes sobre hambrunas y el colapso del sistema sanitario en Gaza, también han generado reacciones en la política alemana. Durante el pasado fin de semana y a comienzos de esta semana, varios políticos del SPD, que forma parte del gobierno, pidieron suspender las exportaciones de armas a Israel.

"Las exportaciones de armas a Israel deben suspenderse. Alemania no puede ser cómplice de crímenes de guerra del gobierno israelí”, escribió el lunes en X la diputada del SPD Isabel Cademartori. Advirtió que, de no hacerlo, Alemania podría enfrentarse a tribunales internacionales.

Una preocupación que ya venían expresando en privado muchos políticos en Berlín. Según estimaciones de expertos, empresas alemanas exportaron armas a Israel por un valor de 161 millones de euros el año pasado.

"Eso no puede ser razón de Estado”

Las críticas más duras a Netanyahu vinieron del comisionado del gobierno alemán contra el antisemitismo, Felix Klein. Declaró al diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: "Hacer pasar hambre a los palestinos y agravar deliberadamente la situación humanitaria no tiene nada que ver con proteger el derecho de existencia de Israel. Y no puede ser razón de Estado alemana.”

La semana pasada, los ministros de Exteriores de la UE debatieron acaloradamente en Bruselas si se debía modificar —o incluso suspender— el Acuerdo de Asociación con Israel. Alemania se opone tajantemente a cualquier cambio.

La eurodiputada de la CDU Hildegard Bentele declaró a DW: "No deberíamos cortar lazos con Israel, sino aprovechar nuestras conexiones para influir en su gobierno. Más que alejarnos, deberíamos intensificar nuestra cooperación, especialmente para que la ayuda humanitaria vuelva a Gaza.”

Tensiones por un posible embargo de armas

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, fue confrontado este lunes con la posibilidad de un embargo de armas durante su visita a España. Allí, el gobierno lleva tiempo pidiendo el fin de las exportaciones militares a Israel.

Wadephul consideró que eso iba demasiado lejos. Tras su reunión con su homólogo José Manuel Albares, declaró: "Nadie dice que la situación actual sea aceptable o que se pueda tolerar por más tiempo. Tampoco Alemania.”

Wadephul recibió apoyo desde la oposición. El líder de los Verdes, Felix Banaszak, también se mostró en contra de un embargo total. Declaró en el canal RTL: "Israel ha estado amenazado desde su fundación. Está rodeado de Estados que no le desean el bien. Israel no puede quedar indefenso frente a esa amenaza. También tiene derecho a defenderse.” Como ejemplo, mencionó los ataques desde Irán.

Alemania endurece el tono, pero no cambia de línea

Por ahora, la posición oficial del gobierno alemán sigue sin variar, aunque adopte un tono más severo hacia el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Antes de ser elegido canciller, Merz había invitado a Netanyahu a Alemania, pese a saber que la Corte Penal Internacional emitió en otoño de 2024 una orden de arresto en su contra. Alemania estaría obligada a ejecutarla si Netanyahu viajara al país. Sin embargo, desde su investidura, Merz no ha reiterado la invitación.

(gg/ers)