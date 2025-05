“Nos iba a levantar”: Sandra Cuevas revienta contra Monreal y promete hundirlo con pruebas

Después de reaparecer en el ojo público con la inauguración de su galería de arte, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lanzó fuertes declaraciones contra el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado y diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, a quien acusó de haberla amenazado a ella y a su familia.

En la primera parte de la entrevista “Dinero, poder y traición: habla Sandra Cuevas”, transmitida en el programa Los Periodistas, conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en Sin Embargo, Cuevas habló sobre su relación política con Monreal, cómo terminó, y los motivos que la llevaron a presentar una denuncia formal en su contra.

Sandra Cuevas denuncio formalmente a Monreal por amenazas de muerte

Según relató, el 21 de mayo interpuso una denuncia contra Monreal por presuntas amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su familia . Aseguró que el legislador morenista no solo la intimidó, sino que también filtró información para perjudicar a su propio partido rumbo a las elecciones presidenciales, en particular contra Claudia Sheinbaum; además, lo acusó de desviar recursos públicos para financiar la campaña de su hija, Catalina Monreal.

“ Se atrevió a mandarme a amenazar a mí y a mi familia , que nos iba a levanta r. Sí, amenazas de muerte”, afirmó Cuevas durante la entrevista. Relató que fue directamente al Senado para enfrentar al legislador: “Fui y lo busqué, y se lo dije así de frente: ‘Usted vuelva a amenazar a mi familia o se atreve siquiera a volver a molestar a mi madre o a mi hermano, y el problema va a ser entre usted y yo. Porque yo a usted no le tengo miedo’”.

Cuevas aseguró que Monreal incluso acudió a su casa, lo cual dijo tener documentado en video, para pedirle apoyo en la campaña de su hija.

“El señor es perdedor... es un gran estratega político, pero sus elecciones las ha perdido. La gente no lo quiere, y no lo quiere por traidor . Es un traidor, por eso terminó nuestra relación. Porque nosotros tuvimos acuerdos. Siempre fui disciplinada, fui leal, hasta que él rompió esta relación por traidor... vendió lo que era Sandra Cuevas sin siquiera avisarme”, afirmó.

¿Campaña mediática de Ricardo Monreal contra Sandra Cuevas?

La exalcaldesa acusó también a Monreal de impulsar una campaña mediática en su contra, en complicidad con la actual encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo De La Vega. Según ella, ambos estarían difundiendo mensajes en medios y redes sociales donde la señalan como corrupta, extorsionadora y lavadora de dinero.

“Si el doctor Ricardo Monreal está fabricando toda esta línea en medios de comunicación, pagando youtubers, pagando infinidad de medios para que me estén pegando... pues entonces yo voy a hablar lo que tengo que hablar . Porque ahora el que va a perder es usted. Y el que va a salir de Morena es usted, para que sepan el tipo de traidor y de persona que es”, sentenció.