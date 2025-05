Nuevo acuerdo entre México y Unión Europea en tiempos de imperativos

Tiene buena prensa la modernización del acuerdo entre México y Europa. ¿Le conviene tanto a Jalisco como a Chiapas? ¿Y qué pasa con el crimen organizado? ¿Y los desplazados?Muy pronto estará lista la modernización del Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y México. Para las regiones acaudaladas deMéxico, como Jalisco, el nuevo acuerdo, que reemplaza al del 2000, representa muchos beneficios. Para el Estado mexicano, en la era Trump, es una puerta de escape valiosa. ¿Qué representaría para una región fronteriza como Chiapas, que acumula los mayores desafíos humanitarios del país?

"En términos geopolíticos, el nuevo acuerdo entre la Unión Europea (UE) y México es un imperativo”, dice a DW Clemente Castañeda Hoeflich, senador por el estado de Jalisco. En un momento en que es inminente una versión modernizada del acuerdo que ha normado 25 años el comercio y las relaciones entre ambos, son diversos los diálogos, a diferentes niveles, entre el bloque europeo y los diversos estados mexicanos.

"Tenemos la amenaza latente de Estados Unidos, que ha puesto aranceles a todo el mundo y que ha decidido tener una relación de incertidumbre con su vecino más importante. México está obligado a buscar nuevos mercados. Y uno de los más serios y atractivos es la UE, con quien hay larga tradición en términos de relaciones, especialmente comerciales”, agrega el senador Castañeda, miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.

Con un acuerdo que promete beneficios para la agroindustria y para las industrias automotrices, las farmacéuticas y las de transportes, Jalisco -el tercer estado más potente de México en estos rubros- "se vería muy beneficiado”, subraya Castañeda. Agrega, como beneficiarios, al ramo de las energías renovables, al de las nuevas tecnologías aplicadas a las ciudades, al de la transferencia de tecnologías en la educación. Por el lado de los intereses europeos, la explotación y exportación de materias primas se ve como el as de este acuerdo.

El punto de inflexión

En este contexto, en el reciente diálogo político entre la UE y México (21.05), ambos reafirmaron su interés en fortalecer sus lazos y en favorecer la inversión, en línea con valores democráticos, de Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

Precisamente por eso , "creo que el acuerdo global debe ir más allá de la parte estrictamente comercial y debe entenderse lo que está ocurriendo en otros campos, como en la arena política”, afirma el senador Castañeda, refiriéndose a la reforma judicial en ciernes.

"Esos acuerdos están para cumplirse, por eso venimos a subrayar que tenemos casos ante los organismos de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice a DW Rubén Moreno, investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa), de Chiapas, la región fronteriza con Guatemala. FrayBa comenzó a registrar desapariciones forzadas desde 1995. Actualmente, Chiapas encabeza las cifras de desapariciones y Jalisco ocupa el tercer lugar. "Lo que vemos ahora es un negacionismo del gobierno federal. Por eso recurrimos a las instituciones de la UE, para que lo tengan en cuenta en sus diálogos”, acota Rubén Moreno. Parte integral de la actual crisis es la migración. "A los desplazados intermitentes, que son comunidades que tienen que refugiarse transitoriamente en la montaña, se suman los que no pueden volver. Se agregan también los migrantes que vienen desde el sur y se enfrentan en México al crimen organizado”, sigue el portavoz de FrayBa. La disputa criminal por territorios -donde se presume minerales- es otro factor de la violencia.

Entonces, ¿la modernización del acuerdo UE-México, que beneficiaría a Jalisco, sería provechosa también para Chiapas? "México son muchos Méxicos y cada estado tiene su propia complejidad”, responde a DW el senador Clemente Castañeda. "No obstante, me atrevería de decir que ningún estado de la república se salva de la amenaza del crimen organizado”, añade, apuntando a la mayor capacidad de Jalisco y a la prolongada depresión de Chiapas. "Hay una enorme asimetría, sí. Pero el tema del crimen organizado y las desapariciones no es de Jalisco, ni de Ciudad de México, ni de Chiapas, sino de todo el país. Y debemos hacerle frente de manera conjunta”, reconoce el senador por Jalisco.

Así las cosas, aparte de los calculados beneficios económicos mutuos, ¿el impacto de la violencia y el crimen organizado se tiene en cuenta en la modernización de este pacto comercial y geopolítico entre gigantes? "Es el elefante blanco en la sala”, responde el senador Castañeda, mientras fuentes europeas dicen que el acuerdo estará listo prontísimo.

(ers)