Trump vs. "woke": ¿llegó el fin de la diversidad en las empresas?

Trump va contra la diversidad: en Estados Unidos, algunas empresas han reducido o cancelado sus programas antidiscriminación. También en Europa las empresas son presionadas para hacerlo. ¿Es el fin de la diversidad?¿Llegó el fin de la diversidad porque Trump así lo quiere? Algunas empresas de renombre de Estados Unidos, como Meta, la matriz de Facebook, y el grupo Alphabet de Google, la automotriz Ford y la cadena de cafeterías Starbucks, ya han reducido sus programas de diversidad.

También a diversas compañías europeas que hacen negocios con EE. UU. se les ha requerido que confirmasen en un formulario que ya no están comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).

En Alemania también han cedido las primeras empresas. Por ejemplo, Volkswagen y Telekom redujeron sus programas de diversidad en EE. UU., o los cancelaron. El grupo de software SAP abandonó en Alemania la cuota femenina.

Diversos esfuerzos fuera de la opinión pública

Pero, ¿se trata solo de casos aislados? En Alemania, una encuesta breve de la iniciativa Carta de la Diversidad es motivo de esperanza. Se trata de la mayor iniciativa empresarial de Alemania para promover la diversidad en el mundo laboral, firmada por más de 6.000 empresas e instituciones. De las 100 organizaciones y empresas encuestadas, el 90 por ciento dijo que tiene la intención de mantener sin cambios sus programas DEI.

"Tenemos una lista de más de 800 empresas que quieren firmar la Carta”, dice a DW Cawa Younosi, director de la iniciativa. Es un récord, indica. También en Día de la Diversidad en Alemania, una cantidad similar de empresas se registraron en el canal de Linkedin, explica. La sensación en Alemania es: "ahora más que nunca”.

Otras grandes compañías, como BMW o Henkel, observan la situación de cerca, según la agencia DPA. Siemens, por ejemplo, dijo no ver "ninguna necesidad de cambiar, a causa del desarrollo actual, nuestro compromiso en relación con la diversidad en los equipos de trabajo y con un ambiente de trabajo inclusivo”.

Otros, como la cadena británica de cosméticos Lush, se muestran abiertamente combativos. "Lush no cede ante esta presión; al contrario. Lo vemos como un incentivo para visibilizar aún más nuestra postura", afirmó la empresa en respuesta a una consulta. "DEI está en el corazón de nuestra identidad corporativa”.

A juicio de Cawa Younosi, varios comités directivos de empresas dijeron que cuentan con que sus negocios se verán más bien afectados por el hecho de ser empresas europeas que por continuar con sus programas DEI.

¿Hay todavía programas DEI en empresas de EE. UU.?

También en EE. UU. hay empresas que siguen siendo, hasta ahora, un peñón en la tormenta. Apple, por ejemplo, sigue apostando a una cultura empresarial que promueve la diversidad. En su página web se lee: "Because we're not all the same. And that remains one of our greatest strengths” ("Porque no todos somos iguales. Y eso sigue siendo una de nuestras mayores fortalezas”). En la junta general anual, casi todos los accionistas votaron a favor. Microsoft y Costco también siguen comprometidos con los programas DEI.

Y son muchos más de lo que se piensa, dice Younosi, de Carta de la Diversidad: "La gran mayoría de las empresas en Estados Unidos, cerca de un 75 por ciento, no han modificado su compromiso con la diversidad”.

Sin embargo, el panorama en las grandes empresas estadounidenses causa preocupación. Según un informe del Financial Times, de marzo, el 90 % de las 400 mayores empresas del índice S&P 500 que han presentado un informe anual desde la elección de Trump, han eliminado algunas referencias a la DEI. Muchas también han omitido el término por completo. Más bien, enfatizan la "inclusión” o la "pertenencia” y se esfuerzan por lograr una cultura en la que "todos los empleados” se sientan cómodos.

¿Llega a su fin la larga lucha por la diversidad?

La discriminación en el lugar de trabajo a causa de la etnia, la religión, el sexo, el color de la piel o el origen está prohibida por ley en EE. UU. desde 1964. Desde entonces, las empresas se comprometen a favor de la diversidad y en contra de la discriminación. En 2020, el movimiento Black Lives Matter generó otro impulso.

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, el compromiso "woke” discrimina a otros: a hombres de mediana edad. Al comienzo de su período presidencial, Trump finalizó por decreto los programas DEI en las dependencias estatales. En otro decreto de ley calificó a los programas DEI en el sector privado de inconstitucionales y discriminatorios. Las empresas que continúen con estos programas podrían enfrentar consecuencias legales, se advierte.

Las empresas fuera de EE. UU. también temen no recibir más contratos gubernamentales si no abandonan los programas DEI. La aprobación de adquisiciones también parece estar vinculada a la lucha contra el "woke". En el caso de T-Mobile US, la adquisición del operador de red de cable Lumos se aprobó el día después de que la filial de Deutsche Telekom eliminara en gran medida sus iniciativas de diversidad.

¿Es posible ser diverso sin programas DEI?

Por ejemplo, el CEO de SAP, Christian Klein, quiere continuar y desarrollar aún más los programas para una mayor diversidad dentro de la empresa, aunque haya abandonado la cuota de mujeres. Si observamos el ejemplo de la "inclusión de personas con discapacidad” en Alemania, queda claro que ni siquiera las leyes pueden garantizar la inclusión sin restricciones. A finales de 2024, el barómetro de inclusión en el trabajo de Aktion Mensch y el instituto de investigación Handelsblatt mostró que una de cada cuatro empresas en Alemania no emplea a ninguna persona con discapacidad. La ley estipula que las empresas con 20 o más empleados deben destinar al menos el cinco por ciento de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad.

Según un informe de la BBC, Michelle Jolivet, una experta en la materia dice que las empresas estadounidenses aparentemente han detenido sus programas DEI, pero en realidad no los han abolido.

(cp/ers)