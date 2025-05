Miley Cyrus estrena nuevo álbum con actuación sorpresa en TikTok

La cantante estadounidense Miley Cyrus estrenó por sorpresa su noveno álbum de estudio, "Something Beautiful", en un evento para sus seguidores en la red social TikTok, desde la ciudad californiana de Los Ángeles.Según la revista de entretenimiento Variety, Miley Cyrus, de 32 años, solo anunció al centenar de personas que asistió al acto que su próximo álbum sería "extremadamente experimental", antes de empezar a interpretar en directo temas de 'Something Beautiful' y pedir a sus seguidores que se divirtieran con sus nuevas composiciones.

El evento, celebrado en el Chateau Marmont de Los Ángeles (California), sirvió para presentar el noveno disco de Cyrus, que saldrá a la venta este viernes 30 de mayo de 2025, de forma exclusiva para los seguidores que pudieron conseguir una invitación a través de redes sociales.

Los asistentes no esperaban asistir a una actuación en directo de la cantante, quien apareció por sorpresa en escena para interpretar algunas de las canciones del nuevo proyecto, así como varias de las favoritas de los fans, incluyendo una versión improvisada de su anterior éxito "The Climb", describe Variety.

"He estado experimentando con este álbum durante el último año, organizando estas noches en el Chateau; que eran solo para invitados, súper exclusivas, solo mis amigos más cercanos y mi familia", dijo al comienzo del concierto.

De Hannah Montana al Grammy por "Flowers"

Cyrus interpretó, entre otros temas, "Easy Lover" y su reciente éxito ganador del Grammy "Flowers", describiéndolo como "una de las canciones más emocionantes que he lanzado al universo".

Aunque en la música pop actual reinan principalmente estrellas femeninas, Miley Cyrus no lo tiene fácil: Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Lorde y Charli XCX luchan también por el éxito entre sus fans y en la industria musical.

Ahora, su noveno álbum de estudio, de aproximadamente una hora de duración, llega con 13 canciones, baladas reflexivas, con un toque del viejo Hollywood y otro toque de buen disco.

Tras su papel como Hannah Montana, la ahijada de Dolly Parton tuvo que luchar durante mucho tiempo para ser tomada en serio como cantante. Intentó llamar la atención con su comportamiento excéntrico. Pero, hoy, Cyrus parece más madura y segura de sí misma que nunca, celebra la prensa especializada.

En un cortometraje para el álbum, que se proyectará "por una noche" en cines seleccionados de todo el mundo a partir de junio, visualiza sus canciones. La moda juega un papel fundamental. Casi todo su presupuesto cinematográfico se destinó a sus atuendos, según declaró la cantante al presentador estadounidense Jimmy Kimmel la semana pasada.

El "secreto" de su voz ahumada

En otra entrevista, la cantante le reveló a Zane Lowe en Apple Music que tiene un pólipo en la cuerda vocal: "Es parte de mi anatomía. Me ha dado gran parte del tono y la textura que me definen. Pero es extremadamente difícil actuar con él; es como correr una maratón con pesas en los tobillos". Por eso no hace muchas presentaciones en vivo.

Una referencia importante para el nuevo disco fue el drama musical de Pink Floyd "The Wall" (1982), según adelantó Cyrus. Describió la atmósfera del nuevo álbum como "fascinante y glamurosa". En "Something Beautiful" encapsuló todas sus versiones de sí misma, dijo en la entrevista con Lowe.

Cyrus sentó las bases de su nuevo trabajo con su álbum anterior, "Endless Summer Vacation". Con el título "Flowers", logró el mayor éxito de su carrera hasta la fecha. La canción no solo alcanzó el número uno en las listas estadounidenses, sino incluso, por ejemplo, en las alemanas por primera vez, y se hizo viral en redes sociales. Además, ganó un Grammy por ella. Solo después de estas "vacaciones" pudo descubrir "Something Beautiful".

Consejos para escuchar el nuevo álbum

La canción con mayor potencial de éxito del nuevo disco promete ser "Easy Lover", que Cyrus también usa para promocionar su cortometraje en Instagram. La letra y el sonido encajan a la perfección, y la voz melodiosa de Cyrus le da el toque final. Pero "Reborn" también es una excelente manera de adentrarse en el álbum, resume la crítica de Aleksandra Bakmaz para dpa.

El álbum vale la pena no solo para los fans incondicionales, sino también para quienes no han tenido nada que ver con Cyrus, resume la agencia alemana de prensa. Está bien hecho, las melodías son pegadizas. No es el regreso de una estrella del rock, no es un regreso a los viejos tiempos; es un desarrollo de alto nivel para Cyrus, y la banda sonora perfecta para tardes soleadas en la terraza.

