CDMX: Usuarios reportan fallas generalizadas en estaciones de Ecobici

Este miércoles, usuarios del sistema de bicicletas públicas Ecobici reportaron fallas generalizadas en estaciones de la Ciudad de México, señalando que ninguna cicloestación está funcionando. Las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde usuarios expresaron frustración por no poder desanclar bicicletas, aun utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) o la aplicación móvil.

De acuerdo con quejas en redes sociales, principalmente en X, ni siquiera fue posible agregar la tarjeta MI desde dispositivos con sistema iOS, mientras que otros reportaron intentos fallidos en múltiples puertos sin éxito. “Ni con tarjeta me dejó sacarla”, reclamó una usuaria. Otro mensaje fue más contundente: “Deberíamos pedir la devolución de nuestro dinero, cada día es peor el servicio”.

Un trabajador de Ecobici confirmó a Publimetro que el sistema está experimentando fallas técnicas, aunque indicó que podrían resolverse este miércoles y mañana jueves. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido un comunicado oficial, pero las interrupciones coinciden con una serie de incidentes recientes que han afectado la operación del sistema.

Otros problemas que ha presentado el servicio

Cabe recordar que el 26 de mayo, la aplicación presentó una interrupción de más de cuatro horas desde las 5:00 horas, durante la cual muchas estaciones aparecían como inactivas y sin bicicletas disponibles, pese a que las unidades estaban presentes físicamente. Esta situación causó confusión y obligó a numerosos usuarios a buscar alternativas de transporte.

Las fallas operativas no son nuevas para Ecobici. A lo largo de los últimos meses, se han reportado bicicletas en mal estado (con llantas ponchadas, frenos defectuosos o asientos rotos) y problemas constantes con la app, como códigos QR que no funcionan y cronómetros que no registran devoluciones. De hecho, una usuaria señaló hoy que, tras regresar una bicicleta en la estación Revolución y ver la luz verde encendida, más tarde recibió una alerta de que no había hecho la devolución correctamente. Al intentar comunicarse con el centro de atención, no obtuvo respuesta.