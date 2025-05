DW verifica: papa León XIV, blanco de desinformación

Lleva pocas semanas de papado, pero ya se ha convertido en blanco de la desinformación. Robert Prevost se enfrenta incluso a "fake news" elaboradas con inteligencia artificial (IA).Desde que fue elegido como nuevo líder de la Iglesia católica, el papa León XIV se ha convertido en protagonista de una serie de videos e imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) que aseguran mostrar al nuevo pontífice en distintas actividades. El portal de noticias del Vaticano ya advirtió que circulan muchas noticias falsas relacionadas con el nuevo papa. El equipo de verificación de datos de DW echó un vistazo a algunas de estas afirmaciones.

Afirmación: se dice que el papa León XIV respondió a una carta del líder de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en un video publicado en YouTube. "Leí tus palabras, no una, sino muchas veces (...) porque en tu voz he escuchado no solo la ira de un presidente, sino el clamor justo de un continente herido durante mucho tiempo por el abandono y la explotación", dice el papa en el video, que ha sido compartido también en plataformas como X (Twitter).

DW verifica: falso.

El video, que dura 36 minutos, tomó imágenes captadas durante una audiencia papal con periodistas el 12 de mayo, de acuerdo a una búsqueda inversa realizada por nuestros expertos. Además, en la grabación divulgada en redes sociales se usó la técnica de morphing para hacer que los movimientos de los labios del papa coincidieran con una grabación de audio generada con IA. Así lo confirmó también Vatican News, el portal oficial de noticias del Vaticano.

El propio canal de YouTube que subió el video admite que es falso, detalle enterrado tras un largo texto. "Este video es una obra de ficción" inspirada en Traoré, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 2022 que ha sido condenado por la ONU.

"Si bien algunos elementos se basan en hechos reales, las situaciones y diálogos descritos son completamente imaginarios y no reflejan eventos reales. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia", dice el texto. El video presenta "contenido alterado o sintético" y "el sonido o las imágenes fueron editados significativamente o generados digitalmente", se lee en una cláusula de exención de responsabilidades.

El papa es solo una de las muchas figuras prominentes que los partidarios de Traoré han utilizado para ensalzar la imagen del dictador. Hay casos en que canciones y videos generados con inteligencia artificial usan a estrellas como Rihanna, Beyoncé y Justin Bieber.

Afirmación: el papa criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un video compartido en TikTok e Instagram. "Trump, las políticas de inmigración que has implementado son un flagrante atropello tanto a las enseñanzas de la Iglesia como a las promesas del sueño estadounidense". El papa León XIV también habría señalado que se opone firmemente a todo lo que representa Trump.

DW verifica: falso.

El video está manipulado. El papa jamás ha hecho tales declaraciones. Los discursos, alocuciones y textos de León XIV se pueden encontrar completos en el sitio web oficial del Vaticanoy las noticias de sus actividades están disponibles en vaticannews.va.

Hay otras señales que indican que este video no es real, sino una manipulación: el papa León XIV nació como Robert Francis Prevost en Chicago, Illinois (Estados Unidos). Es un hablante nativo de inglés, con un ligero acento de Chicago, algo que no se nota en este video.

Un análisis detallado muestra que los movimientos de la boca del papa son borrosos, con frecuentes fallos en la zona del micrófono. Encontramos el video original en que el papa habla con representantes de distintos medios el 12 de mayo, que fue publicado en el canal de la red católica EWTN. En él no hace mención alguna a Trump en su discurso, que por lo demás lo realizó en italiano.

Afirmación: "El papa León XIV ignoró de manera intencional una bandera de la comunidad LGBTQ+ al mirar hacia otro lado cuando se acercó a ella", dice una publicación realizada en X que cuenta con más de 12 millones de vistas.

DW verifica: falso.

En un video se ve al papa caminando por un pasillo lleno de gente, alternando saludos a su izquierda y derecha. Luego se gira hacia otro lado antes de que la bandera aparezca en pantalla, como se ve en un video de Vatican News. Sin embargo, la bandera no es la de la comunidad LGBTQ+, sino la bandera italiana de la paz con la palabra "paz" (pace) escrita en ella.

Si bien ambas banderas parecen similares a primera vista, existen algunas diferencias clave: la bandera LGBTQ+ tiene seis franjas, entre ellas una roja en la parte superior y otra lila en la inferior, mientras que la bandera de la paz tiene siete franjas, con el lila en la parte superior y el rojo en la inferior. Además presenta un color adicional: azul claro.

A medida que el contenido generado por inteligencia artificial se vuelve más sofisticado, es importante estar atentos a las inconsistencias, verificar las fuentes y denunciar el contenido falso para evitar que se siga propagando.

(dzc/rr)