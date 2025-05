Israel anuncia construcción de 22 asentamientos en Cisjordania

Según la ONG israelí Peace Now, se trata de la mayor construcción de colonias dentro de territorio palestino ocupado desde los Acuerdos de Oslo de 1993.El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, confirmó este jueves (29.05.2025) que el Gobierno israelí aprobó 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, lo que la ONG Peace Now califica como la medida más amplia de este tipo desde los Acuerdos de Oslo de 1993, cuando Israel se comprometió a no establecer nuevos asentamientos, ilegales según el derecho internacional.

"Hemos tomado una decisión histórica para el desarrollo de los asentamientos: 22 nuevas localidades en Judea-Samaria”, la designación israelí para este territorio palestino ocupado desde 1967, "la renovación de los asentamientos en el norte de Samaria y el fortalecimiento del Bulevar Oriental del Estado de Israel, su muro protector”, publicó el ministro en su cuenta de X (Twitter).

Según un mapa publicado por el partido conservador Likud, al que pertenece el primer ministro Benjamin Netanyahu, los 22 asentamientos estarán repartidos por toda Cisjordania, de norte a sur pasando por el centro, con lo que se divide aún más un territorio afectado por las colonias judías. Smotrich, además de ser ministro de Finanzas, ocupa un cargo en el Ministerio de Defensa con responsabilidad sobre asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania.

"No tomamos tierra ajena”

"Este es un gran día para los asentamientos y un día importante para el Estado de Israel," añadió Smotrich. "No tomamos tierra ajena, sino la herencia de nuestros antepasados". Según el periódico israelí Haaretz, la aprobación de los asentamientos se produjo hace dos semanas, pero el Gobierno no informó sobre ello hasta ahora, un día después de que este mismo diario avanzara que la decisión se había tomado "en secreto".

La ONG israelí Peace Now, que investiga y monitorea la proliferación de colonias en territorio palestino, afirmó que la aprobación de estos asentamientos demuestra que "la anexión de los territorios ocupados y la expansión de los asentamientos" son el "objetivo principal" del Gobierno. El grupo indica que se trata de la medida de este tipo más extensa desde los Acuerdos de Oslo de 1993, que dividieron el territorio palestino en tres zonas y estipularon la retirada gradual de las tropas israelíes, cosa que no ha ocurrido.

Bajo las normas internacionales se considera ilegal cualquier asentamiento en territorio militarmente ocupado, como ocurre con Cisjordania.

