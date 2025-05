VIDEO: Dan golpiza a exgobernador “Kiko” Vega en altercado vial en Tijuana

El exgobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, fue víctima de una agresión física durante un altercado vial en el municipio de Tijuana, en un incidente que quedó registrado en video.

Los hechos ocurrieron mientras el exmandatario viajaba como copiloto en un vehículo particular. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un sujeto vestido de negro y con lentes oscuros increpando violentamente a Vega.

Dan golpiza a exgobernador de Baja California

En la grabación, tomada desde el interior del vehículo donde viajaba Vega como copiloto, se observa a un hombre vestido de negro y con lentes oscuros increpando al exmandatario con insultos y amenazas.

“Te bajas, ey que acá, me dices que no sé con quién me estoy metiendo. Aunque me grabes y me subas a redes sociales te lo desvergo en un momento”, dice el agresor mientras Vega le pide que se retire y le muestra supuestas lesiones en el brazo, señalando que el altercado ya había comenzado antes de lo que se muestra en el video.

El sujeto, lejos de calmarse, regresa a la ventana del automóvil y lo reta directamente:

“A ver, a ver ¿dónde te pegué?”, insiste, mientras se escucha a una mujer decir: “Ya, ya me lo golpeaste”.

El agresor remata: “Ira, para que lo costees bien te voy a meter un verg… ¿cómo ves?”, y acto seguido, lanza un puñetazo directo al rostro del exgobernador.

Tras el golpe, el agresor se aleja impunemente mientras en el video se escuchan expresiones como “¡Hijo de tu madre, cabrón!” y “¡Te voy a grabar!”. Vega, visiblemente afectado, alcanza a decir: “Sí me pegó duro, tómale foto a la cara y a sus placas”.

La Fiscalía General del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para localizar al responsable, quien hasta el momento no ha sido identificado. Según PSN en Línea, se presume que el hombre podría residir en Estados Unidos y cruzar con frecuencia a Tijuana, lo que podría dificultar su localización....