Ley de agentes extranjeros en El Salvador: golpe a la democracia

El problema no son los impuestos que impondrían a los fondos internacionales sino su impacto en el último bastión de la democracia en El Salvador, dicen especialistas a DW."La detención de Ruth López y la ley de agentes extranjeros son hechos inseparables: son mensajes del Gobierno de Nayib Bukele”, cuenta a DW Noah Bullock, director de Cristosal, organización pro derechos humanos de El Salvador. Ruth López es abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal. Su detención y la aprobación de esa ley han levantado la protesta internacional.

"Lo que nos quieren decir es que no van a permitir una ciudadanía activa que tenga la capacidad de expresar opiniones que diverjan de la oficial, de la del presidente”, agrega. Apenas dos días después de la captura de la conocida activista -incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC-, la asamblea salvadoreña aprobaba la ley de agentes extranjeros.

¿Garantizar la transparencia o asegurar el control?

Según información oficial, esta ley tiene por objetivo garantizar la transparencia de los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, para evitar que se utilicen con fines políticos. Estas donaciones, pagos o cualquier otro tipo de fondos serán gravados con un 30 por ciento. Este tipo de impuesto, según fuentes europeas, no tiene precedente en ninguno de los otros países que cuentan con leyes similares: en la región, Nicaragua y Venezuela.

"Esta ley transgrede el derecho de libre expresión, de libertad de asociación y también la libertad de prensa”, explica a DW Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.

"Implica que autoridades estatales pueden congelar cuentas bancarias si el director general de la institución a cargo, que dependerá del ministro de Gobernación, decide que se trata de agentes extranjeros. Es un instrumento para criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, acusándolas -con criterios bastante ambiguos- de lavado de dinero y de activos. Se asemeja a la ley que tiene Rusia y también a la de Venezuela”, puntualiza la especialista de la OMCT.

Por otro lado, "lo que ha sucedido en Nicaragua nos muestra el camino de lo que puede suceder: las organizaciones han sido cerradas y algunas han tenido que radicarse en el extranjero para poder operar”, sigue Olga Guzman.

¿Qué opinan donantes como la Unión Europea?

Cabe recordar que la Unión Europea(UE) es uno de los principales donantes de fondos de cooperación. Aunque la ley está aprobada por los legisladores, falta la firma del presidente, Nayib Bukele. "La Comisión Europea va a esperar a que la legislación de El Salvador esté publicada. Hasta ese momento no se hará ninguna conjetura”, explica a DW un portavoz de la Comisión Europea.

Con respecto al papel de la UE, "en 2021, en el primer intento del Gobierno de Nayib Bukele de aprobar una ley de agentes extranjeros, la UE fue un actor clave para detenerla”, cuenta Noah Bullock, el director de Cristosal, organización que ha venido documentado violaciones de derechos humanos y casos de corrupción en los mandatos de Bukele. "Junto con la ONU y varias embajadas europeas, Bruselas fue muy vocal en oponerse a esta ley y en dejar claro que era una línea roja que no se debía cruzar ”, prosigue.

¿Cuál sería el impacto de esta ley?

Según Noah Bullock, "el mayor impacto no es el impuesto. Lo peor de esa ley es el poder discrecional que le otorga al Ejecutivo para decidir qué ciudadanos pueden ejercer su derecho a la libertad de asociación y cuáles no; cuáles actividades ciudadanas son aceptables y quiénes pueden organizarse y quiénes no. Eso es lo preocupante”.

Por su parte, Olga Guzmán, la representante de la OMCT, recalca la situación de represión que se vive en El Salvador. Su organización acompaña a familiares de detenidos bajo el régimen de excepción, que se extiende desde el 2022, contraviene claramente el derecho internacional y ha abierto la puerta a detenciones arbitrarias y torturas.

"Nos preocupa esa ley”, insiste Guzmán, que ve paralelos con Venezuela. "La venezolana está en vigor desde noviembre de 2024. El fiscal tiene el poder de acusar a las organizaciones de la sociedad civil de estar detrás de conspiraciones y de delitos de peculado. Así es como el director de la prestigiosa PROVEA, Eduardo Torres, fue detenido y desaparecido. Ahora sabemos que está en el Helicoide”, añade.

No obstante, y a pesar de toda fundada crítica, el Gobierno de Nayib Bukele fue democráticamente elegido y se suele recalcar que goza de altísima aprobación ciudadana. "Hay que aclarar un punto”, acota Bullock. "Bukele fue democráticamente elegido una vez; la segunda fue una acción ilegal”, aclara el director de Cristosal, que opina que su organización es una espina para el Gobierno salvadoreño.

"Es interesante saber que, cuando acabó su primer mandato, una encuesta de la Universidad Centroamericana, hace un año, le daba un 80 por ciento de aprobación, pero la misma encuesta registró que un 83 por ciento de la población tenía miedo de expresar una opinión contraria a la del Gobierno”, agrega. Así las cosas, "esta nueva ley, que viene después de una ola represiva contra la sociedad civil y el periodismo independiente, acaba con el último bastión de la democracia, aplasta el último espacio cívico”, concluye Bullock.

