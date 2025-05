Prensa en alemán: "Una victoria climática para RWE, pero solo a primera vista"

La prensa en alemán centró su atención esta semana en la demanda de un agricultor peruano contra el gigante energético RWE, que fue desestimada, aunque ambas partes podrían considerarse ganadoras.El diario alemán Süddeutsche Zeitung, bajo el título "Una victoria climática para RWE, pero solo a primera vista”, escribe:

"Un pequeño agricultor peruano demandó a la empresa y perdió. Sin embargo, la decisión es trascendental (…). El tribunal se tomó tan en serio la acusación, que inició una investigación, lo que, ya de por sí, fue toda una sensación. (...) El hecho de que la denuncia haya sido desestimada ahora por el Tribunal Superior Regional supone una victoria con salvedades para la empresa. El tribunal no considera que la demanda de Perú sea infundada per se.

El presidente del tribunal, Rolf Meyer, considera que el peligro concreto para la casa de Luciano Lliuya es demasiado bajo. (...) ¿Qué habría pasado si la casa de Luciano Lliuya hubiera estado un poco más cerca de la laguna? ¿Y si se hubiera podido demostrar el posible peligro? Él mismo considera que la decisión es un gran éxito, aunque le hubiera gustado que RWE también rindiera cuentas. 'Pero hoy han ganado las montañas'. Al fin y al cabo, ahora otros también pueden defenderse de los daños climáticos en su tierra natal. 'Las grandes empresas que causan estos riesgos y daños', dice Lliuya, 'por fin pueden verse obligadas a asumir su responsabilidad'".

Sin peligro concreto

Por su parte, el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, aborda el tema en estos términos:

"Las pruebas revelaron que no existía ningún peligro concreto para su propiedad, según constató el tribunal, para el que la probabilidad de que el agua del lago formado por el glaciar llegara a su casa en los próximos 30 años es solo del 1 por ciento. E incluso, en caso de que esto ocurriera, las consecuencias para la vivienda serían insignificantes, ya que el torrente solo tendría unos pocos centímetros de altura y su velocidad no pondría en peligro la construcción.(...)

RWE declaró que, con la decisión del Tribunal Regional Superior de Hamm, 'ha fracasado el intento, apoyado por oenegés alemanas, de sentar un precedente, a través de la demanda del Sr. Saúl Luciano Lliuya, para responsabilizar a empresas individuales, según la legislación alemana, de los efectos del cambio climático en todo el mundo'".

"RWE es corresponsable a nivel mundial"

El diario alemán TAZ también se ocupa de la sentencia. Bajo el título "RWE es corresponsable a nivel mundial", escribe:

"Un agricultor de montaña peruano lleva a los tribunales a la empresa energética alemana y consigue una sentencia espectacular: en principio, las empresas con altas emisiones de CO2 deben pagar por la protección contra los daños climáticos, aunque no en el caso concreto del demandante. (...) Así lo decidió el miércoles (28.5.2025) el Tribunal Superior Regional de Hamm en el marco del llamativo caso.

El denunciante, el agricultor de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya, no obtuvo nada, ya que su casa en concreto no corre peligro por el cambio climático. (...) Sin embargo, en una pequeña videoconferencia de prensa tras el veredicto, no se mostró triste. 'Nunca se trató de mí', dijo.

La abogada Roda Verheyen se mostró eufórica y calificó la sentencia de 'sensacional'. 'Lloré durante la lectura del veredicto', comentó, ya que el tribunal rechazó todos los argumentos de RWE y siguió su línea argumental. 'Esta sentencia es un hito que tendrá repercusión en todo el mundo', subrayó Verheyen. Afirmó que ya había recibido solicitudes para nuevas demandas de Huaraz, Nepal y la India. Los grandes emisores ahora tendrán que crear fondos para defenderse de los daños climáticos".

