Alessandra Rojo de la Vega se “deslinda” de intervención militar en el Multiforo Alicia

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se deslindó de la intervención de cuerpos de seguridad que derivó en la cancelación del concierto del músico vasco Fermín Muguruza en el Multiforo Alicia, la noche del viernes 31 de mayo.

A través de sus redes sociales, Rojo de la Vega aseguró que la alcaldía no tiene facultades ni mando sobre el Ejército, la Guardia Nacional o la policía capitalina, y negó haber participado en el operativo. También afirmó que no fue informada de la presencia de fuerzas de seguridad ni del envío de inspectores de su administración.

“Lamento la cancelación de tu concierto. La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún ‘inspector’ ni participé en ese operativo”, escribió la alcaldesa, dirigiéndose directamente a Muguruza.

Denuncian irrupción militar violenta y posible censura

El concierto fue interrumpido por un fuerte despliegue de seguridad, que incluyó a elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías capitalinos, según denunciaron organizadores y asistentes. En redes sociales circularon videos del desalojo del recinto, en los que se aprecia confusión entre el público y tensión ante la presencia de fuerzas armadas.

Ignacio Pineda, representante del Multiforo Alicia, relató que desde horas antes del evento personal de la alcaldía se presentó para cuestionar la naturaleza del espacio. Posteriormente, dijo, arribó un convoy de seguridad que exigió la suspensión del concierto y el desalojo del inmueble, a pesar de que se contaba con los permisos correspondientes.

“Me dicen que pare el concierto de inmediato, van a ingresar. Le pido de favor que no. Que yo me encargo de parar el concierto. Que no ingresen porque va a ocasionar violencia entre los asistentes que no van a entender”, narró Pineda en un video difundido por el foro.

Por su parte, Fermín Muguruza denunció en redes sociales que la intervención de las fuerzas de seguridad fue una amenaza directa a su derecho a la libre expresión y advirtió que la situación “pudo haber terminado en una masacre”.

Inician investigación y relevan a mandos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, informó este sábado que se abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades sobre la actuación de los cuerpos policiales en el Multiforo Alicia.

“Atendiendo las instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades en torno a la participación de la SSC en dicho operativo; en tanto, los mandos responsables del sector han sido relevados de su cargo”, indicó el funcionario.

Asimismo, la SSC aseguró que promueve y apoya los eventos culturales como espacios de libre expresión y anunció que buscará generar canales de comunicación con directivos del Multiforo Alicia y otros espacios culturales, a fin de “abonar al entendimiento mutuo” y evitar situaciones similares en el futuro.