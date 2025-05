Ferromex, J.B. Hunt y BNSF lanzan nuevo servicio de alta velocidad México-EE.UU.

J.B. Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ: JBHT), uno de los mayores proveedores de soluciones de cadena de suministro en América del Norte; BNSF Railway (BNSF), el ferrocarril intermodal más grande de América del Norte; y GMXT, el principal proveedor ferroviario en México, anunciaron el lanzamiento de una nueva oferta de servicio intermodal para empresas mexicanas con necesidades de entrega de carga sensible al servicio.

La nueva oferta —Quantum de México, un servicio de J.B. Hunt, BNSF y GMXT™— seguirá el exitoso modelo de su contraparte en Estados Unidos, lanzado por J.B. Hunt y BNSF en noviembre de 2023. Quantum proporciona consistencia, agilidad y velocidad para transportar carga sensible por carretera utilizando ferrocarril, satisfaciendo las necesidades de entrega just in time. El servicio ofrece una tasa de entrega puntual superior al 95% y hasta un día más rápido que el servicio intermodal tradicional.

El nuevo servicio integra tecnología avanzada de rastreo y monitoreo, proporcionando visibilidad y control en tiempo real para minimizar retrasos y optimizar el rendimiento. Equipos de soporte designados de J.B. Hunt, BNSF y GMXT ofrecerán supervisión 24/7, con tiempos de tránsito confiables y esquemas de priorización en carga y descarga.

“La conversión modal es una de las principales oportunidades que las empresas pueden aprovechar en el entorno económico actual para impulsar la eficiencia y el ahorro de costos,” dijo Spencer Frazier, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing en J.B. Hunt. “La colaboración anunciada hoy lleva nuestro servicio intermodal líder a México, basándose en una relación de 35 años.”

El anuncio se realizó durante el Congreso Intermodal de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) en Puerto Vallarta, el 30 de mayo. Como parte del plan de expansión, J.B. Hunt abrió una nueva oficina en Querétaro.

Quantum de México operará en rutas clave entre ambos países.Mercados principales:• EUA: Chicago, Dallas-Fort Worth, Costa Oeste, destinos del Este• México: CDMX, Guadalajara, Monterrey

“Quantum de México representa un hito en nuestro compromiso con la innovación y la excelencia logística,” afirmó Jon Gabriel, vicepresidente del grupo – productos de consumo en BNSF.

En 2024, J.B. Hunt, BNSF y GMXT lanzaron el servicio intermodal hacia y desde México a través del cruce de Eagle Pass. Las tres compañías ahora ofrecen una de las redes de transporte más completas del continente:

• J.B. Hunt opera la flota intermodal más grande de América del Norte• BNSF gestiona la red ferroviaria intermodal más extensa del continente• GMXT es el mayor proveedor ferroviario de México

“Hemos demostrado que el ferrocarril y sus servicios intermodales son aliados clave en América del Norte. El progreso en la calidad del servicio nos permite innovar y mantener eficiencia y confiabilidad con nuevos servicios como Quantum de México,” señaló Luis Hernández, vicepresidente intermodal de GMXT.

Potencial Intermodal en México

México se ha convertido en uno de los diez principales exportadores del mundo. Más de dos tercios de sus exportaciones se destinan a EUA, destacando sectores como automotriz, manufactura, agricultura y electrónica. A pesar de ello, cerca del 70% de la carga cruzando hacia EUA se mueve por carretera (Over The Road – OTR).

Esta colaboración busca capitalizar el potencial del servicio intermodal, permitiendo la conversión de carga OTR a ferroviaria y la mejora en la eficiencia de los contenedores. El transporte intermodal puede reducir hasta en un 65% las emisiones de carbono comparado con el transporte por camión.

Sobre las compañías

J.B. HuntBusca crear la red de transporte más eficiente de América del Norte. Su plataforma J.B. Hunt 360°® y sus flotas propias permiten atender necesidades logísticas en toda la cadena de suministro. Es una empresa Fortune 500, parte del S&P 500 y del Dow Jones Transportation Average.Más información: www.jbhunt.com

BNSF RailwayOpera más de 32,500 millas de rutas en 28 estados de EE. UU. y tres provincias canadienses. Transporta bienes de consumo, agrícolas, industriales, alimentos, entre otros.Más información: www.BNSF.com

GMXTEs la principal empresa de transporte terrestre en México, con cobertura en 24 estados, presencia en EE. UU. y 6 puntos de intercambio fronterizos.Más información: https://gmxt.mx