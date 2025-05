¿Quién es Fermín Muguruza, músico que sufrió represión militar en el Foro Alicia?

Fermín Muguruza Ugarte es un músico, productor y activista originario del País Vasco, conocido por su fuerte postura política, su defensa de los pueblos oprimidos y su papel como uno de los referentes más influyentes del rock combativo y la contracultura global.

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, Muguruza ha sido miembro fundador de bandas fundamentales como Kortatu y Negu Gorriak, fusionando punk, ska, reggae, rap y música electrónica con letras cargadas de crítica social, antifascismo y defensa de la identidad cultural vasca.

Su trabajo ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un símbolo de resistencia. Muguruza ha sido censurado y perseguido en distintos contextos por el contenido de sus canciones, sus posturas independentistas y su denuncia constante contra los abusos del poder.

Su relación con México ha sido cercana y constante, especialmente con espacios autogestivos y colectivos culturales, como el Multiforo Alicia, donde ha tocado en múltiples ocasiones desde los años 90.

Desalojo en el Multiforo Alicia: represión y censura

El viernes 30 de mayo de 2025, Muguruza ofrecía un concierto en el Multiforo Alicia, uno de los espacios culturales independientes más emblemáticos de la Ciudad de México, cuando elementos del Ejército, Guardia Nacional y policía capitalina interrumpieron violentamente el evento, argumentando un supuesto sobrecupo. Más de 400 personas fueron desalojadas del recinto bajo un fuerte operativo que fue ampliamente difundido en redes sociales.

Testimonios y videos muestran cómo los asistentes fueron obligados a abandonar el recinto entre confusión, tensión y temor. Ignacio Pineda, integrante del Foro Alicia, relató que intentó evitar el ingreso de los elementos armados para prevenir un estallido de violencia.

“Le pido de favor que no [entren], que yo me encargo de parar el concierto. Que no ingresen porque va a ocasionar violencia entre los asistentes que no van a entender”, explicó en video.

“¿Querían una masacre?”: Muguruza

El propio Muguruza denunció el hecho como un acto de represión y censura. En su mensaje público cuestionó duramente a las autoridades:

“¿El ejército con armas largas para cancelar un concierto? Alcaldía de Cuauhtémoc en CDMX: Alessandra Rojo de la Vega del PRI-PAN: ¿Quería usted una masacre? Pero mi gente de la CDMX no cayeron en la provocación. Gora Herria – ¡Viva el Pueblo! ¡Viva México, cabronas!”: Fermín Muguruza.

Altos mandos del Gobierno se deslindan de intervención militar

La acción desató una ola de críticas contra el uso de la fuerza en un espacio cultural. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó haber ordenado el operativo y afirmó no tener control sobre el Ejército ni haber enviado a ningún inspector.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez Camacho, informó que los mandos responsables fueron relevados de sus cargos y se abrió una investigación interna.

La respuesta más contundente vino del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, que calificó de “injustificable” el desalojo y anunció que se buscarán responsables. En un comunicado oficial, recordó que el espacio actual del Foro Alicia fue entregado por Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno, precisamente para garantizar que continuaran las actividades culturales tras una clausura previa.

Muguruza convoca a su gente en Neza

Muguruza, por su parte, continúa con su gira en México y convocó a un nuevo concierto gratuito en Ciudad Neza este sábado 31 de mayo:

Fermín Muguruza en redes sociales (Fermín Muguruza)

“Hoy sábado 31 de mayo todos a Ciudad Neza, concierto gratuito, y mi banda al ataque a las 19:30”, declaró en sus redes sociales.