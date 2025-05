VIDEO: ¿Qué pasó en el Multiforo Alicia? Así irrumpió el Ejército en pleno concierto

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional interrumpieron el concierto de Fermín Muguruza. En redes sociales se difundieron videos o fotografías de la llegada masiva de las autoridades y policías de la Ciudad de México, quienes desalojaron a los asistentes, supuestamente por rebasar el aforo.

Desalojo masivo en el Multiforo Alicia

Ignacio Pineda, integrante del Multiforo Alicia, realizó una grabación que se difundió en las redes sociales del centro cultural, explicando los graves sucesos. A pesar de la licencia que poseían los organizadores, las autoridades demandaron informes previos de asistencia y, momentos después, llegaron más elementos de seguridad.

El concierto inició alrededor de las siete de la tarde, con un ingreso de más de 400 personas para el concierto de Fermín Muguruza.

“Alrededor de las cinco de la tarde, un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc se nos acercó a preguntar qué era el Alicia (...) Veo que llega un convoy con muchas unidades de la Guardia Nacional, sorprendente ese despliegue policíaco”, describió en el comienzo de los sucesos.

Posteriormente, con la llegada de los militares, las autoridades capitalinas piden la interrupción del concierto y el desalojo del centro cultural. Ignacio Pineda se encargó de evitar la irrupción de los agentes en el interior y procedió a explicar al público las acciones para la evacuación.

“Me dice que pare el concierto de inmediato, van a ingresar. Le pido de favor que no. Que yo me encargo de parar el concierto. Que no ingresen porque va a ocasionar violencia entre los asistentes (...) El público así lo hace, no cae en la provocación. Todos entendimos que era un acto de provocación”, explico en su video.

En los videos realizados por los asistentes se aprecia el desalojo inmediato del centro cultural, con las personas confundidas, y los elementos de seguridad rodeando el centro cultural. Finalmente, las autoridades se retiran cuando el Multiforo Alicia quedó vacío.