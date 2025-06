FGE violó la constitución al detener a Gerardo Vargas: Federación de Abogados de Sinaloa

El Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal calificó como un atropello a los derechos humanos y una violación flagrante a la constitución la detención, ocurrida el pasado viernes, del alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

“Es un atropello al derecho humano lo que hizo la autoridad judicial al autorizar esta orden habiendo de por medio una constancia médica que avalaba la enfermedad del ex alcalde Gerardo Vargas Landeros”, precisó.

“Lo que se visualiza de manera inmediata es una violación flagrante a un amparo emitido por una autoridad federal y que es violentado por una autoridad de menor rango que es un juez de primera instancia”, señaló.

Cabe destacar que Vargas Landeros quedó en libertad tras ser presentado ante un juez en Culiacán en la audiencia inicial, por el presunto delito de abuso de autoridad, en relación al arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos.

El juez de control, Carlos Alberto Herrera otorgó un plazo de 144 horas para resolver la situación legal del alcalde desaforado de Ahome.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, el exalcalde, Gerardo Vargas calificó el hecho como un acto injusto y es que los agentes lo acordonaron al llegar a su domicilio y a “punta de pistola” lo hicieron bajar de su unidad para trasladarlo a la ciudad de Culiacán, esto a pesar de contar con un amparo vigente, el cual, los agentes de la UNESA calificaron como improcedente.

“No es casualidad, es un mensaje pero no me intimida ni me quiebra… Fui detenido afuera de mi casa, minutos después de salir del hospital, aún en recuperación de una intervención médica”, detalló en su comunicado.

“Los ciudadanos de Ahome y de todo el Estado es gente de trabajo, de esfuerzo, de ímpetu, de respeto a las leyes y merecen que la justicia sea impartida de forma imparcial y con respeto… Seguiré enfrentando este proceso con la frente en alto, con la ley en la mano y con firme convicción de que nadie puede detener una causa que nace del pueblo”, concluyó Vargas Landeros.

El caso del exalcalde de Ahome se suma al de Guillermo Benítez “El Químico” de Mazatlán y al de Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán, en donde los ediles morenistas han sido separados de sus cargos, todos durante el gobierno de Rubén Rocha Moya