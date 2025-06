¿Qué significa para Polonia otro presidente de derecha nacionalista?

Un duro golpe para el Gobierno liberal-conservador y proeuropeo de Donald Tusk: el historiador euroescéptico Karol Nawrocki ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia.Lo confirmó la Comisión Electoral Estatal de Polonia (PKW): el candidato conservador de derecha y euroescéptico Karol Nawrocki ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este 1º de junio de 2025, con el 50,89 % de los votos. Su oponente liberal-conservador y proeuropeo, Rafal Trzaskowski, obtuvo el 49,11 %. Nawrocki asumirá el cargo en agosto. El presidente en ejercicio, Andrzej Duda, no pudo presentarse de nuevo tras dos legislaturas.

Nawrocki, un historiador de 42 años, de Gdansk, fue nominado por el partido de oposición conservador de derecha Ley y Justicia (PiS). La formación, liderada por Jaroslaw Kaczynski, lo presentó como un "candidato cívico" independiente y no partidista, a pesar de que su campaña fue financiada y organizada por el PiS y su plataforma coincidía con la suya.

"Logramos unir a todo el bando patriótico", dijo Nawrocki, y declaró a una "Polonia sin migrantes" como su objetivo político. "Ganamos porque tenemos razón", añadió Kaczynski, líder del PiS.

En la segunda vuelta, los votantes del partido Konfederacja, un grupo compuesto por un ala ultranacionalista y otra económicamente libertaria, también votaron por Nawrocki. Y lo mismo hizo la mayoría de los partidarios del político ultraderechista y antisemita Grzegorz Braun.

Pierde el alcalde liberal de Varsovia

El oponente de Nawrocki, Rafal Trzaskowski, se presentó a la presidencia en representación de la Plataforma Cívica (PO), el gobernante partido liberal-conservador del primer ministro Donald Tusk. Otros partidos de la coalición gobernante -la Alianza de la Tercera Vía y la Nueva Izquierda- apoyaron también al alcalde de Varsovia, de 53 años, en esta segunda vuelta. Su sorprendente derrota supone un duro golpe para el Gobierno de Tusk.

Durante la campaña electoral, Nawrocki no ocultó su intención de continuar con la política de bloqueo del presidente saliente Duda. Durante el último año y medio, Duda utilizó con frecuencia su poder de veto para impedir que el Gobierno impulsara reformas, especialmente para el restablecimiento del Estado de derecho.

"Nawrocki frenará la política interior y le complicará la vida al Gobierno", predijo la politóloga Barbara Brodzinska-Mirowska en la televisora TVN.

Duro golpe para el Gobierno de Tusk

El presidente Nawrocki probablemente también restringirá el margen de maniobra del Gobierno de Tusk en política exterior. Según la Constitución, el jefe de Estado de Polonia tiene voz y voto en este tema y es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Polacas. Las posturas de Nawrocki sobre cuestiones fundamentales de política exterior chocan con la línea del Gobierno.

Durante la campaña electoral, el futuro jefe de Estado se pronunció en contra de la adhesión de Ucrania a la OTAN y también impuso condiciones para su adhesión a la Unión Europea. En política de seguridad, se apoya unilateralmente en los Estados Unidos del presidente Donald Trump, se muestra escéptico respecto a la UE y desconfía de Berlín. Quiere continuar los esfuerzos para obtener reparaciones de guerra de Alemania para Polonia.

"La amenaza de un 'escenario húngaro' se cierne sobre Polonia", advirtió el sociólogo Robert Sobiech. Bajo el presidente Karol Nawrocki, Polonia se distanciará de Europa como lo hizo Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán. Y el PiS podría volver al poder en 2027 junto con la ultraderechista Konfederacja.

Una montaña rusa de emociones

Ambos candidatos experimentaron una montaña rusa de emociones tras el cierre de las urnas, a las nueve de la noche locales. El pronóstico inicial mostraba a Trzaskowski con el 50,3 %, justo por delante de Nawrocki con el 49,7 %. "Hemos ganado", declaró Trzaskowski, prometiendo empezar a implementar su plataforma "como un torpedo" y extender la mano a todos los que votaron en su contra.

Pero la euforia del equipo de Trzaskowski duró poco: un nuevo pronóstico, complementado con los resultados de algunos colegios electorales, lo cambió todo dos horas después. El primer análisis tras las elecciones muestra que Nawrocki fue votado principalmente por hombres y jóvenes de hasta 29 años, mientras que las mujeres y las personas mayores favorecieron a Trzaskowski.

Los escándalos no perjudicaron a Nawrocki

En los últimos meses, los medios de comunicación presentaron graves acusaciones contra Nawrocki, quien desde 2021 dirige el Instituto Polaco de la Memoria Nacional (IPN). Se afirma que mantuvo contactos con el mundo de los hooligans y del crimen. Y que robó un apartamento municipal en Gdansk a un hombre pobre y alcohólico. Según la plataforma online ONET, siendo aún estudiante, organizó servicios de prostitución para huéspedes de un hotel de lujo en la costa báltica de Polonia.

Pero estos descubrimientos de los periodistas de investigación no lo perjudicaron. "Estamos lidiando con un efecto bumerán", comentó el publicista Slawomir Sierakowski. Esta "discusión intrusiva" más bien fortaleció la solidaridad con Nawrocki. "No habrá calma después de las elecciones", comentó Jacek Nizinkiewicz, periodista del diario Rzeczpospolita: "Polonia ha estado tan profundamente dividida durante dos décadas que el nuevo presidente no podrá superar estas divisiones".

