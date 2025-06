Evistas radicalizan protestas con bloqueos en Bolivia

Trece puntos de bloqueos, la mayoría en Cochabamba, el bastión político de Evo Morales, mantenían paralizado el tránsito de vehículos, incluyendo al transporte de combustibles.Seguidores del exmandatario Evo Morales intensificaron sus protestas este lunes (02.06.2025) en Bolivia, con marchas y bloqueos de caminos, para presionar a la autoridad electoral a validar su candidatura presidencial, pese al veto de la justicia.

Morales, que gobernó en tres períodos entre 2006 y 2019, está impedido de postular por un fallo judicial que permite una sola reelección presidencial, además tampoco consiguió inscribir su candidatura para los comicios del 17 de agosto por falta de partido tras su renuncia al Movimiento Al Socialismo en febrero pasado.

En Cochabamba, el bastión político del exmandatario, se reportaron nueve puntos de bloqueo en carreteras que conectan el rico departamento de Santa Cruz con La Paz, sede de gobierno.

El portal local de noticias Brújula Digital reportó 13 puntos de bloqueos en todo el país, que frenaban el paso de más de 800 cisternas de con combustible.

Los líderes de los manifestantes dijeron que las protestas también son contra el gobierno del presidente Luis Arce, a quien culpan por la crisis económica, la falta de dólares y de combustibles, a raíz de la caída de la producción y exportación de gas.

Piden renuncia de Arce

En paralelo, seguidores del exmandatario volvieron a marchar este lunes en La Paz para exigir la renuncia de Arce, a quien tildan de "traidor".

La manifestación estuvo conformada por decenas de personas, sobre todo habitantes de El Alto, la ciudad vecina de La Paz, quienes recorrieron las principales calles del centro histórico de la segunda urbe que es sede del Gobierno y el Legislativo nacionales.

Con banderas bolivianas y también la wiphala, la enseña multicolor indígena, los movilizados corearon consignas en contra de Arce.

La marcha llegó hasta una calle cercana a la plaza Murillo, donde están la casa de Gobierno y el Parlamento, con la intención de entrar en el lugar para hacer conocer su descontento con la Administración de Arce.

Los afines a Morales comenzaron con el primer punto de bloqueo en Sipe Sipe, población a una hora de la ciudad de Cochabamba y que es la salida hacia el oriente del país.

Largas filas de buses y camiones

Personas aglomeradas en medio de la carretera principal, algunas con palos en las manos, y promontorios de tierra y de piedras impedían el paso de vehículos, según constató EFE.

En ambos lados de la carretera se formaron largas filas de buses y camiones que tuvieron que parar ante el cierre de la vía principal, y los pasajeros caminaron con sus maletas para poder cruzar hacia el otro lado.

"La decisión de los dirigentes hacia los movilizados no solo es de cercar las ciudades, sino no permitir la venta de productos. El bloqueo solo tiene la finalidad de boicotear las elecciones generales y para que candidatura de una persona que está inhabilitada y no tiene partido, se anteponga a todo el sistema jurídico", dijo el ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos

Morales insiste en participar en los comicios para buscar su cuarto mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció recientemente que la reelección en Bolivia está permitida "por una única vez de forma continua", sin la posibilidad de un tercer mandato.

Esto inhabilitaría al exjefe de Estado, que ya gobernó Bolivia en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

jc (afp, efe)