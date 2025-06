¿Se prepara para representar a México en Italia? Genaro Lozano se despide entre líneas

En su columna Medusa juchiteca, publicada este martes 3 de junio en el diario Reforma, el politólogo Genaro Lozano se despidió de sus lectores con un mensaje titulado “HASTA PRONTO”, en el que hace un recuento personal y profesional de su relación con el medio.

“Hoy llega a su fin este ciclo”, escribió Lozano, quien recordó que su vínculo con Reforma comenzó en 2001, cuando envió su currículum por fax y fue contratado como editor de la sección Internacional.

¿Por qué se despide Genaro Lozano?

Aunque no especifica si su despedida marca una salida del país o solo del periódico, el texto avivó las especulaciones sobre su futuro, especialmente tras lo revelado previamente por el columnista Salvador García Soto, quien aseguró que Lozano se perfila como nuevo embajador de México en Italia.

En su mensaje, agradeció a figuras clave en su carrera dentro del periódico, como Roberto Céspedes, Salvador Camarena, Luis de Uriarte, Lázaro Ríos y Maricarmen Vergara, a quienes definió como sus maestros y aliados en su camino editorial.

A lo largo de su colaboración, Lozano abordó temas como derechos humanos, diversidad sexual, movimientos sociales, política exterior y no discriminación, destacando que siempre pudo escribir “con absoluta libertad” dentro del medio. “A mis lectoras y lectores, mi corazón siempre. No es un adiós, sino un hasta pronto”, concluyó.

Hasta el momento, Lozano no ha confirmado si se trata de una despedida de México o únicamente del medio en el que escribió durante más de una década.

¿Quién es Genaro Lozano?

De acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Genaro Lozano es doctor y maestro en Ciencia Política por The New School for Social Research en Estados Unidos, y licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Ha impartido conferencias académicas en instituciones como Harvard, Universidad de Chicago, Columbia, The New School, UNAM, entre otras. Es coautor de más de una docena de libros académicos y de divulgación, entre ellos: Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La Política Exterior de México: Metas y Obstáculos, Twitter y el cambio político en México, y El matrimonio y la violencia de género.

En los medios de comunicación, además de su colaboración como editorialista en Grupo Reforma, ha sido conductor titular de Hora 21 en ForoTV, moderador del espacio Sin Filtro, panelista semanal en Tercer Grado, y conductor de la revista nocturna Antes de Acostarnos de N+Media.

Además, es integrante del Consejo de GIRE, Asambleísta Emérito en COPRED, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTTI+, y activista por los derechos humanos y los derechos de los animales no humanos.