Policías mueren calcinados tras emboscada en Frontera Comalapa

Cinco elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas perdieron la vida tras una emboscada en un camino que lleva al ejido de Sabinalito, en el municipio de Frontera Comalapa, los cuerpos quedaron calcinados dentro de la patrulla en la que se transportaban.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, condenó los hechos y afirmó que el gobierno responderá de forma contundente para que la violencia no se apodere de la entidad.

“En el camino que conduce al ejido Sabinalito de Frontera Comalapa, elementos de la policía estatal fueron atacados y emboscados. Ante estos hechos, les afirmo que habrá una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley. Más tarde, el Gabinete de Seguridad proporcionará más información y detalles sobre la situación”, escribió en redes sociales.

Durante un evento de entrega de las Becas Rosario Castellanos, el gobernador se refirió a ese ataque y dijo que le ordenó al secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal que atendieran este hecho de violencia.

“Me comuniqué con el fiscal general porque no voy a permitir, que me escuchen muy lejos y me escuchen fuerte: No voy a permitir que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas, eso se acabó, habrá una respuesta fuerte y contundente a lo que pasó, no tenemos miedo, no hay miedo para aplicar la ley, de este lado también tenemos valor, el pueblo de Chiapas no va a ser violentado, vamos a llegar a las ultimas consecuencias, estos hechos no van a quedar así”.