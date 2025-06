Visas de estudio en Estados Unidos, ¿en un limbo legal?

La administración Trump sigue apuntando a los estudiantes internacionales. Una medida cautelar trae cierto alivio, pero la situación sigue siendo confusa. Hay demandas, contrademandas y mucho temor."Nos daba miedo hablar en español en las calles de Cambridge”, cuenta a DW Lorena Mejía, flamante egresada de la Universidad de Harvard, sobre su experiencia en esa ciudad, donde está el principal campus de la emblemática universidad, ya aliviada tras haber tocado suelo en su Colombia natal.

"Se siente mucha persecución. Hay mucho miedo”, comparte la vicepresidenta de la Asocación de Estudiantes Colombianos de Harvard sobre la situación que atraviesan los alumnos internacionales de la prestigiosa casa de estudios, tras las medidas tomadas por el gobierno de Trump en los últimos días, entre ellas, la reciente suspensión de la tramitación de todas las visas para estudiantes extranjeros mientras establece las directrices para revisar sus redes sociales.

"Es un momento muy complejo. Nos han estado revisando nuestras redes. Tuvimos que borrar algunos posteos, dejamos de seguir cuentas críticas con el gobierno de Estados Unidos, e incluso dejamos de utilizar palabras claves, por las que nos están persiguiendo, como los nombres de los países que no podemos mencionar, así como el nombre del presidente”, revela Mejía, la única que habla del grupo, a resguardo luego de haber dejado el país del norte.

"Incluso les pedimos a nuestros familiares que por teléfono no mencionen esas palabras”, apunta sobre los recaudos que decidieron tomar para evitar complicaciones que podrían llegar hasta la cancelación del visado.

Se estima que cerca de 4.700 estudiantes nacidos en el extranjero se han visto afectados desde que la administración Trump comenzó a revocar visas y dar por finalizados estatus legales en marzo de este año.

"Todas las personas que estén aquí con un visado deben reconocer que Estados Unidos se toma muy enserio sus visados. La verificación no es un proceso único (…) Estamos revisando sus visados”, justificó en rueda de prensa las nuevas disposiciones la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce.

Universidades en estado de alerta

El panorama en las mejores universidades de Estados Unidos es de zozobra.

"Si usted es un estudiante internacional al que se le ha revocado el visado o ha recibido un aviso de cancelación del SEVIS” -Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio-, "comuníquese con nosotros lo antes posible”, consigna, en tanto, la página oficial de la prestigiosa Universidad Rutgers, y presenta su "Proyecto de Asistencia a la Comunidad Inmigrante de Rutgers (RICAP)”.

Ahora bien, ¿cómo afecta la situación planteada a los estudiantes de América Latina en particular?

"Estas decisiones tienen graves implicancias para los estudiantes internacionales latinoamericanos”, asegura la doctora en Sociología Marcela González, en diálogo con DW.

"Además de la limitación para nuevas solicitudes, muchos estudiantes latinoamericanos, especialmente de países como Venezuela, Colombia, México y Brasil, enfrentan la posibilidad de que se les revoque la visa F-1 (para estudiantes académicos), M-1 (para técnicos) o J-1 (de intercambio y becarios Fullbright)”, detalla la académica especializada en política migratoria en Estados Unidos y América Latina.

"Hay también un incremento en controles y vetos discrecionales”, indica la experta. "La anunciada revisión de redes sociales puede llevar a decisiones arbitrarias o discriminatorias”, advierte asimismo la investigadora asociada al Centro para la Evaluación de Políticas basadas en Evidencia de la Universidad argentina Torcuato Di Tella.

Pero no es todo: "Existen además consecuencias socioeconómicas y emocionales”, puntualiza la docente. "Muchos estudiantes latinoamericanos que ya están en Estados Unidos, tienen altos niveles de ansiedad, ante el posible cambio abrupto de estatus legal, sin tener recursos familiares o redes de apoyo”, detalla González, quien también se desempeñó como profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

"En muchos casos, continúa, los estudiantes y sus familias han hecho sacrificios económicos para costear sus estudios en Estados Unidos, que ahora podrían verse truncados sin devolución ni alternativas claras”.

Y además, "vemos un creciente riesgo de estigmatización y xenofobia”, asegura. "El discurso de Trump, que asocia inmigración con criminalidad, puede alimentar la discriminación contra estudiantes latinoamericanos”, puntualiza.

Con todo, en términos jurídicos prevalece la confusión, ya que algunas de las medidas oficiales han sido a su vez dejadas sin efecto -por lo menos por ahora- por la Justicia.

"Hay mucha incertidumbre. Con el bloqueo judicial de las medidas de Trump, se abre un proceso legal que puede llevar mucho tiempo”, sostiene González desde Buenos Aires.

¿Qué hacer entonces?

"Los estudiantes internacionales tienen que estar en contacto con las oficinas de estudiantes internacionales de sus universidades, que son las encargadas de llevar adelante los temas migratorios”, recomienda la experta.

Cada caso, además, tiene sus particularidades. ¿Sería el pedido de asilo una opción? "Es aconsejable consultar a un abogado de inmigración, en caso de que sea revocado el estatus. No todos los estudiantes pueden solicitar asilo, sino solo aquellos provenientes de países que Estados Unidos reconoce dentro de sus leyes de asilo”, detalla, cautelosa.

"La Universidad siempre nos ha dicho que no hagamos ningún movimiento, que no nos cambiemos de universidad, que no nos inscribamos a otro programa”, apunta, por su parte, Mejía.

"Y siempre han hecho énfasis en que las medidas del Gobierno son inconstitucionales”, concluye, a pesar de todo.