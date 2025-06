España cancela una compra de misiles antitanque a Israel

Israel exportó más armas que nunca en 2024, con un valor de 14.795 millones de dólares, según datos publicados hoy por su Ministerio de Defensa.España canceló la compra de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles anticarro a la empresa israelí Rafael, según informaron medios españoles este miércoles (04.06.2025), en plena tensión bilateral por los ataques israelíes a Gaza. El contrato ascendía a 287,5 millones de euros (327 millones de dólares), indicó el diario español El País citando "fuentes gubernamentales", y el material iba a fabricarse en España bajo licencia de la empresa israelí.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a la AFP que se "ha iniciado un proceso de revocación de licencias de origen israelí" y que se está "trabajando en la reorientación de los programas para avanzar en el objetivo de conseguir la independencia y autonomía tecnológica".

"El objetivo es claro: una desconexión total con la tecnología israelí", declaró ayer a la prensa la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y añadió que el gobierno está estudiando los efectos de la cancelación del contrato. El Ministerio de Defensa israelí remitió las preguntas de la prensa sobre la decisión al fabricante, Rafael. La oficina de prensa de la compañía declaró a The Associated Press que no ha sido informada de ninguna cancelación.

España, una de las voces más críticas con Israel

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, es una de las voces europeas más críticas con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y sus ataques a Gaza en respuesta a los atentados de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Interior español ya decidió en abril rescindir un contrato de compra de munición a una empresa israelí, en parte por la presión de Sumar, socios de Gobierno de los socialistas.

Su ministro de Exteriores pidió incluso recientemente un embargo de armas a Israel. Sin embargo, un informe del Centro Delás de Estudios por la Paz centrado en bases de datos de comercio armamentístico, reveló en mayo que España ha importado de Israel armas, tanques y otros materiales de guerra por valor de 36,7 millones de euros desde el inicio de la ofensiva en Gaza.

Israel vendió más armamento que nunca

No obstante, Israel exportó más armas y material defensivo que nunca en 2024, con un valor total de 14.795 millones de dólares (unos 13.000 millones de euros), anunció también hoy el Ministerio de Defensa del país en un comunicado. La cifra es un 13 % superior a la alcanzada en 2023, y supone el cuarto año consecutivo que la industria armamentística del país bate un récord de exportaciones, añade el texto.

Más de la mitad de los envíos fueron a países europeos, detalló el Ministerio en su mensaje. De hecho, el porcentaje de exportaciones a Europa creció de un 35 % en 2023 a un 54 % del total. "Cabe destacar que la exportación de misiles, cohetes y sistemas de defensa aérea alcanzó un nuevo hito significativo, representando el 48 % del volumen total de acuerdos, frente al 36 % en 2023", señaló la oficina.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que se trata de un "resultado directo" de las ofensivas contra Hamás en Gaza, Hizbulá en el Líbano, los hutíes en Yemen y el régimen de los ayatolás en Irán, ya que "el mundo reconoce la fuerza de Israel y busca ser su aliado". El ministro de Exteriores alemán ha dicho hoy, por ejemplo, que Alemania seguirá exportando armamento a Israel.

lgc (afp, efe, ap)