Kiev y Moscú intercambiarán mil prisioneros el fin de semana

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció un nuevo canje de 500 prisioneros por cada bando, enmarcado dentro de los acuerdos alcanzados en la última ronda de negociaciones con Rusia en Estambul.Ucrania y Rusia intercambiarán este fin de semana mil prisioneros de guerra, anunció el miércoles (04.06.2025) el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pocos días después de una ronda de conversaciones en Estambul en la que acordaron liberar a todos los cautivos heridos o enfermos de gravedad y a los menores de 25 años. "La parte rusa ha hecho saber que este fin de semana, sábado y domingo, podrá trasladar a 500 personas" y Ucrania está dispuesta a hacer lo mismo, dijo el líder ucraniano a periodistas en Kiev.

Zelenski también reiteró que está "listo" para celebrar una cumbre con sus homólogos ruso, Vladimir Putin; estadounidense, Donald Trump; y turco, Recep Tayyip Erdogan, que ejercería de anfitrión en Estambul. "Estamos listos para tal reunión en cualquier momento", dijo en la conferencia de prensa.

"No tendría sentido" continuar las negociaciones así

En cuanto a las últimas negociaciones con Moscú en Estambul, aseguró que continuarlas con las delegaciones actuales "no tendría sentido". "Continuar las reuniones diplomáticas en Estambul a un nivel que no permite resolver nada no tiene sentido", dijo. Hasta ahora se han celebrado dos rondas de negociaciones la ciudad turca, para las que Putin designó un equipo negociador de segunda fila.

Zelenski acusó a Rusia de mantener conversaciones con Kiev sólo para complacer al presidente estadounidense y con el objetivo de "retrasar" las sanciones estadounidenses en su contra. Rusia y Ucrania ya acordaron intercambiar a mil prisioneros de cada bando en el primer encuentro directo entre representantes de ambas partes en tres años, que tuvo lugar también en Estambul el 16 de mayo. Ese intercambio, el más numeroso de toda la guerra, se realizó días después en tres fases.

lgc (afp, efe)