Los civiles de Gaza luchan mientras la ayuda no llega al norte

Los civiles del norte de Gaza se enfrentan a una grave escasez de alimentos debido a la falta de ayuda. Las familias se las arreglan con una comida al día y carecen de muchos artículos esenciales.Antes de la guerra, Hazem Lubbad era estudiante universitario y financiaba sus estudios mientras trabajaba como camarero en un restaurante de la ciudad de Gaza. Durante los últimos 19 meses, ha estado refugiado con su familia en Sheikh Radwan, un barrio al noroeste de la ciudad de Gaza.

El Ejército de Israel ha ordenado "evacuar” y trasladar hacia el sur muchas zonas vecinas, como Beit Lahiya y Jabalia. La zona se enfrenta a constantes ataques aéreos y bombardeos israelíes, según los habitantes, así como a una lucha desesperada por encontrar suficiente comida. Desplazarse por la zona también es peligroso.

"Comemos lo que hay disponible, una comida al día, desde la mañana hasta bien entrada la noche. A veces son lentejas, a veces es pasta", dijo el palestino de 21 años en un mensaje de video desde Gaza.

La comida ha escaseado durante toda la guerra, cuenta Lubbad. Ahora, algunos alimentos han comenzado a llegar a Gaza tras un bloqueo de 11 semanas impuesto por el Gobierno israelí, pero los habitantes dicen que aún no llegan al norte.

Israel cerró los cruces fronterizos y suspendió el envío de ayuda a Gaza el 2 de marzo. Funcionarios israelíes afirmaron que Hamás estaba robando ayuda y utilizándola para abastecer a sus propios combatientes, sin aportar pruebas que respaldaran dicha afirmación. Hamás, que controla Gaza, es considerado un grupo terrorista por Israel, Alemania, Estados Unidos y varios países, y sus miembros perpetraron el ataque terrorista contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Lucha diaria por conseguir comida en medio de la guerra

"No hemos tenido harina durante un mes y medio o dos meses. Un kilo de harina en el mercado negro cuesta entre 80 y 100 séqueles, la divisa israelí (aproximadamente entre 20 y 24 euros o 22 y 28 dólares), y la situación en la que vivimos no nos permite comprarla", explicó Lubbad, añadiendo que ningún miembro de la familia tiene ya ingresos regulares debido a la guerra. Lubbad comentó que habían instalado una estación de carga de teléfonos con energía solar, donde la gente podía recargar sus teléfonos a cambio de dinero.

"Sin este dinero, no hay ingresos", dijo. Esto significa que no puede permitirse comprar mucho en los mercados, donde los precios se han disparado. Según los residentes, parte de la ayuda que llegó recientemente a Gaza fue saqueada por personas desesperadas y hambrientas. Otros venden comida a precios exagerados.

Israel no ha permitido la entrada de periodistas extranjeros a Gaza desde que inició su guerra, tras los ataques terroristas de Hamás en 2023, por lo que DW a menudo tiene que recurrir a la comunicación telefónica con los gazatíes.

Los habitantes del norte también observan con horror las noticias sobre los asesinatos casi diarios de personas, que intentan llegar a los centros de distribución de alimentos en el sur de Gaza. Estos centros están gestionados por una empresa privada estadounidense-israelí llamada Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) y protegidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han rechazado el nuevo sistema de distribución de alimentos, argumentando que no podría satisfacer las necesidades de los 2,3 millones de habitantes de Gaza y que permitiría a Israel utilizar los alimentos como medio para controlar a la población. No existen centros de distribución en el norte de Gaza, y para los habitantes del norte sería demasiado lejos y peligroso llegar a ellos.

La ONU afirmó que se permite el ingreso de un número limitado de camiones con harina, que Israel solo permite distribuir a panaderías, así como otros suministros, como artículos médicos y comida para bebés.

(OCHA) de la ONU habla de "privación intencional"

"Es una escasez intencional", declaró Jonathan Whittall, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, en una sesión informativa con periodistas en Jerusalén la semana pasada. Añadió que la ayuda debe llegar a todos los civiles dondequiera que se encuentren, y no debe limitarse. "Este nuevo sistema es racionamiento basado en la vigilancia, que legitima una política de privación intencional. Y llega en un momento en que la población de Gaza, la mitad de la cual son niños, se enfrenta a una crisis de supervivencia".

Hay una escasez generalizada de alimentos, así como de agua potable y gas para cocinar. La gente recurre a la quema de basura o trozos de madera de edificios bombardeados para cocinar.

El martes, en otro suceso similar, las agencias de noticias, citando a funcionarios locales, informaron de 27 muertos después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego cerca de un centro de ayuda. La gente tiene que caminar muchos kilómetros para llegar a estos lugares, cerca de zonas militarizadas israelíes.

Más temprano el mismo martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado. "Durante el desplazamiento de la multitud por las rutas designadas hacia el punto de distribución de ayuda , aproximadamente a medio kilómetro del lugar, las tropas de las FDI identificaron a varios sospechosos que se dirigían hacia ellos, desviándose de las rutas de acceso designadas", declaró.

"Las tropas realizaron disparos de advertencia y, tras la imposibilidad de que los sospechosos se retiraran, dispararon más cerca de algunos sospechosos que avanzaban hacia las tropas". Se añadió que el Ejército está "al tanto de los informes sobre víctimas y que se están investigando los detalles del incidente".

El Ejército también afirmó que "permite a la Organización Civil Estadounidense (FCA) operar de forma independiente para facilitar la distribución de ayuda a los residentes de Gaza, y no a Hamás".

La Cruz Roja Internacional (CICR) informó que su hospital de campaña en Rafah recibió una afluencia masiva de 184 pacientes la mañana del martes (3.06.2025). Diecinueve personas fueron declaradas muertas a su llegada, según el comunicado, y ocho fallecieron poco después. La mayoría de los casos presentaban heridas de bala.

¿Qué está pasando en los nuevos puntos de distribución de ayuda?

La semana pasada, DW habló con un joven desplazado en el sur de Gaza, que logró obtener dos cajas de alimentos de un punto de distribución de GHF.

"Cualquiera podía llevarse todo lo que pudiera. No había instrucciones sobre la cantidad, ni controles, ni nada", dijo Muhamad Qishta por teléfono, añadiendo que las cajas contenían arroz, azúcar, harina, halva (pasta de sésamo dulce), aceite, galletas y pasta. "Como no había instrucciones claras sobre qué calles tomar para entrar y salir de la zona, algunas personas entraron en calles que no sabían que estaban prohibidas, y hubo disparos. Corrí rápido y no vi nada, pero oí disparos", dijo a DW Qishta, de 30 años.

En Sheikh Radwan, en el norte de Gaza, Hazem Lubbad y sus familiares se quedan en casa. No quieren abandonar su zona porque "la situación es la misma. Todo es peligroso". Por ahora, Lubbad dijo que también han recurrido a moler pasta y lentejas para hacer pan. "Hacemos 20 rebanadas de pan pita al día y las dividimos entre 13 personas. Cada persona recibe una o dos rebanadas de pan al día. Esto nos ayuda hasta que encontremos algo más para comer".

Hasta hace poco, también podían comprar "dukkah”, una mezcla de especias que se usa como salsa para el pan, pero se está agotando. La comida enlatada, que almacenaban cuando estaba disponible, también se ha agotado, dijo Lubbad.

"Para los niños, es extremadamente difícil", dijo. "Una comida al día simplemente no es suficiente, pero no hay alimentos para más de una comida".

(rmr/cp)