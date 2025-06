Los incidentes antisemitas en Alemania aumentan drásticamente

Los centros de denuncia del antisemitismo documentaron casi 24 actos antisemitas por día el año pasado. Una de las principales razones de este aumento: la guerra en Gaza."Hace unos meses, una mujer judía, madre de dos hijos, me expresó las consecuencias para su vida cotidiana de la siguiente manera: Todas las estrategias que habíamos ideado para abordar el antisemitismo en la vida cotidiana han dejado de funcionar desde el 7 de octubre de 2023", contó Benjamin Steinitz, director general de RIAS, el Centro de Investigación e Información sobre Antisemitismo, en Alemania, durante la presentación del informe anual de la organización en Berlín.

La Asociación Federal de Centros de Investigación e Información sobre Antisemitismo (RIAS e.V.) registró un total de 8.627 incidentes antisemitas el año pasado. El aumento del 77 % en comparación con 2023 es preocupante: hace dos años, se registraba un promedio de 13 incidentes antisemitas al día; en 2024, fueron poco menos de 24, casi el doble. Desde el ataque terrorista perpetrado por el grupo militante islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, los incidentes antisemitas en Alemania se han disparado.

"Con la guerra en curso en Gaza y el sufrimiento insoportable de la población civil palestina, el apoyo a las acciones del Gobierno israelí también se ha erosionado aquí", afirma Steinitz. La triste consecuencia: "Nunca antes habíamos tenido constancia de tantos incidentes antisemitas en las calles, en instituciones educativas, en lugares conmemorativos o en internet en un año natural como en 2024".

Los ataques individuales a personas también aumentan

El número de incidentes antisemitas cara a cara contra personas judías o israelíes ha aumentado drásticamente hasta alcanzar los 1.309. Le ocurrió en diciembre, en Sajonia, a una mujer que leía noticias en hebreo en su celular y fue insultada por un grupo y amenazada con cánticos nazis de "Sieg Heil". Estos sucesos son especialmente amenazantes para las personas afectadas.

"El peligro de ser atacado por ser judío en Alemania ha aumentado objetivamente desde el 7 de octubre y, sin embargo, los debates sobre qué constituyen declaraciones antisemitas parecen ocupar más espacio que la empatía con las personas afectadas", critica Steinitz.

Mostrar solidaridad con las personas afectadas por el antisemitismo y las víctimas israelíes del 7 de octubre no contradice "compadecerse de la situación de la población de Gaza y criticar al Gobierno israelí por sus acciones", insiste.

Los centros de información sobre antisemitismo de RIAS también registraron ocho casos de violencia extrema el año pasado. Como el del 5 de septiembre de 2024 en Múnich, aniversario del atentado olímpico de 1972, cuando un presunto islamista disparó varias veces contra el Consulado General de Israel y el Centro de Documentación para la Historia del Nazismo. Dos personas sufrieron heridas leves. El agresor, un joven austriaco de 18 años, resultó herido de muerte en un tiroteo con la Policía.

Combatir el antisemitismo es una tarea de toda la sociedad

"El odio contra los judíos en Alemania se ha normalizado hasta alcanzar un nivel vergonzoso", afirma Felix Klein, Comisionado del Gobierno para la Vida Judía en Alemania y la Lucha contra el Antisemitismo desde 2018. Los incidentes afectan a todos los ámbitos de la vida. "En la universidad, donde se reparten grafitis y pegatinas antisemitas; en manifestaciones donde se compara el comportamiento de Israel con el de los nazis; y hacia las mujeres, que son insultadas como 'prostitutas judías'".

La lucha contra el antisemitismo debe entenderse como una tarea de toda la sociedad, afirma Klein. Critica "la culpabilización colectiva por lo que ocurre en la Franja de Gaza. De repente, se espera que los judíos expliquen lo que ocurre allí, a pesar de ser ciudadanos alemanes".

Sensación de inseguridad entre los estudiantes judíos

Uno de los actos de violencia antisemita más notorios de 2024 fue el caso del estudiante judío Lahav Shapira, quien fue brutalmente golpeado al salir de un bar en Berlín, a principios de febrero, y tuvo que ser operado por múltiples fracturas faciales. El agresor, entonces compañero de estudios, fue posteriormente condenado a tres años de prisión.

"Muchos estudiantes judíos ya no se sienten seguros en las universidades, y eso no es una frase vacía", afirma Ron Dekel, presidente de la Unión de Estudiantes Judíos de Alemania. Exige la presencia de agentes antisemitas en todas las universidades y que los incidentes se denuncien, investiguen y procesen. "Se trata de garantizar que podamos estudiar según nuestros propios intereses y no no de acuerdo con preocupaciones de seguridad. Las universidades deben dejar de tolerar el antisemitismo; ya no se puede eludir el problema", dice.

Aumento masivo en línea, en escuelas y con trasfondo de extrema derecha

El informe anual también documenta un aumento récord de casi 2.000 declaraciones antisemitas en línea. Casi uno de cada cuatro incidentes denunciados ocurre en internet: a través de correos electrónicos, servicios de mensajería o comentarios en redes sociales. Con 544 incidentes, RIAS también registró el mayor número de incidentes antisemitas con un trasfondo de extrema derecha hasta la fecha. Los incidentes antisemitas en las escuelas aumentaron asimismo drásticamente, con 284 denuncias.

En la presentación del informe anual, el director general de RIAS, Steinitz, rechazó también las críticas a su organización por parte del periodista israelí Itay Mashiach. En un estudio, acusó a RIAS de exagerar los incidentes antisemitas e interpretar el término "antisemitismo relacionado con Israel" de forma demasiado amplia.

Steinitz concluyó pidiendo elimininar lagunas legales: "Prohibir los llamamientos a la destrucción de un Estado miembro de la ONU y reformar la ley de incitación al odio, que especifica las atribuciones antisemitas y racistas".

