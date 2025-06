Venezuela convoca elecciones locales para el 27 de julio

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, hizo el anuncio en la televisión estatal. El chavismo considera estas elecciones una continuación de las regionales celebradas hace dos meses.Venezuela celebrará elecciones para escoger a los alcaldes de sus municipios el próximo 27 de julio, anunció este miércoles (04.06.2025) la autoridad electoral. La elección se realizará justo cuando se cumplen dos meses de los comicios regionales y parlamentarios en los que el partido del presidente Nicolás Maduro arrasó tras medirse en una contienda sin oposición, logrando 23 de 24 gobernaciones y 253 de 285 diputados.

Se convoca a las "elecciones de las alcaldesas y a los alcaldes y las concejalas y los concejales de los municipios de los estados de la República República Bolivariana de Venezuela para el día 27 de julio del 2025", dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, al leer un comunicado en la televisión estatal. La campaña se llevará a cabo entre el 11 y 24 de julio próximo.

En principio, Venezuela tiene 335 municipios, pero no está claro el total de alcaldes a elegir tras la decisión de las autoridades venezolanas de incluir como un estado más a la región del Esequibo, un territorio en disputa con Guyana. Amoroso tampoco lo especificó. Las elecciones de alcaldes se realizarán además justo un día antes de que se cumpla un año de la elección presidencial en la que Maduro fue proclamado como ganador, entre denuncias de fraude de la oposición.

Diosdado llama a "hacer la tarea a tiempo"

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, instó al chavismo a organizarse para las elecciones. "Tenemos que salir de aquí a ver cómo hacemos. Yo tengo que salir corriendo para allá para Caracas (...) para ver cómo vamos a hacer, porque (es) el 27, hay que buscar los candidatos y las candidatas", dijo Cabello durante el acto de juramentación del nuevo gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, que fue transmitido por la estatal Venezolana de Televisión.

"Quien no hace la tarea a tiempo, después no vale decir 'no profe yo no estudié, haga el examen otro día'. El examen era el 25 de mayo y ahí están los resultados. Y el examen es el 27 de julio y el pueblo escribirá nuevamente los resultados", sentenció. Hasta el momento, el CNE no ha publicado los resultados desagregados de los comicios del 25 de mayo, así como tampoco de las presidenciales de julio del año pasado, en los que la PUD insiste que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.

lgc (afp, efe)