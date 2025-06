VIDEO: Agresión policial en CDMX deja a mujer herida del seno

En redes sociales circula un video en el que se observa a elementos de la policía de la Ciudad de México agrediendo a un motociclista y a su acompañante, quien resultó con una lesión en el seno debido a los manotazos y golpes que los oficiales propinaron en su intento por llevarse la motocicleta.

Los hechos, ocurridos en la CDMX, evidencian un abuso de autoridad por parte de los uniformados de las unidades Mx 328N1, Mx 311N1, Mx 320 N1, quienes no estaban facultados para realizar el aseguramiento del vehículo, ya que no se trata de agentes de tránsito. A pesar de ello, hicieron uso de su posición para detener a los motociclistas de manera violenta.

Decomiso de motocicleta deja a mujer golpeada por policías

En las imágenes de la agresión por parte de policías de la CDMX contra un motociclista y una mujer, se observan varios manotazos y golpes por parte de los uniformados, quienes aseguraron una motocicleta argumentando que “no tenía papeles”.

“Vayan a chingar a su mamá ya”, se escucha decir a uno de los policías mientras agreden a dos jóvenes y les tiran el celular con el que estaban grabando. La mujer fue la que sufrió las peores consecuencias, pues uno de los golpes le provocó una lesión visible en uno de sus senos

Abuso de autoridad contra motociclistas (Halcon)

“Sí me pegó, no te sientas bien verg..., no me empujes, no me empujes, ¿Qué me manoteas? Bien verga pinche pu…te pones con una mujer”, denuncia la mujer que fue agredida físicamente por los oficiales.

Los policías se amontonan para subir a una motocicleta roja, justificando su acción con la falta de papeles del vehículo. En su intento por cumplir con su objetivo, no dudan en agredir, patear y amedrentar a los ciudadanos presentes.

Inician investigación por agresión de policías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que ya abrió una investigación tras la difusión del video donde se muestra la agresión de policías contra un motociclista y una mujer.

“Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa a un policía que tira el teléfono celular de un ciudadano, se informa que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento de los hechos e inició una carpeta de investigación”, aseguró la SSC-CDMX.