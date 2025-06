Alemania pide a Estados Unidos "más presión" sobre Rusia

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz también elogió a Trump como la "persona clave en el mundo" para poner fin a la invasión de Ucrania.El canciller alemán Friedrich Merz instó este jueves (05.06.2025) al presidente estadounidense Donald Trump a presionar más a Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania.

"Usted sabe que apoyamos a Ucrania y que queremos ejercer más presión sobre Rusia", dijo Merz a Trump al inicio de una reunión en la Casa Blanca en la que el republicano calificó de "positivo" que Alemania haya aumentado el gasto en defensa.

Un mes después de asumir el cargo, Merz regaló a Trump un ejemplar del certificado de nacimiento de su abuelo Frederick (Friedrich) Trump, que nació en Alemania en 1869.

El conservador de 69 años también elogió a Trump como la "persona clave en el mundo" para poner fin a la guerra en Ucrania, y estimó que el presidente estadounidense podría "realmente hacer eso ahora presionando a Rusia".

Trump, que habló con Putin este miércoles, comentó que podría ser mejor dejar que las dos partes se enfrentaran y comparó la guerra, que deja miles de muertos y extensas zonas de Ucrania en ruinas, con una pelea de niños. "A veces es mejor dejarlos pelear un rato", sostuvo.

Asimismo, precisó que pidió a Putin que no tome represalias tras el audaz ataque ucraniano con drones a sus bases aéreas, en el que varios bombarderos capaces de portar armas nucleares quedaron destruidos.

"Dije 'no lo hagas'", contó Trump. Pero, según él, Putin señaló que no tiene otra opción más que responder y que "no iba a ser bonito".

El líder de la Casa Blanca también elogió a Merz por el aumento del gasto en defensa de Alemania, algo que viene pidiendo a los miembros de la OTAN. "Sé que ahora están gastando más dinero en defensa y bastante más. Eso es algo positivo", le dijo Trump al jefe del gobierno alemán.

