Balean y asaltan a trailero; pide ayuda a la GN y ¡lo multan!

Un trailero que sobrevivió a un intento de asalto a balazos en la autopista México–Puebla denunció que, tras buscar ayuda de la Guardia Nacional, fue supuestamente multado y su unidad enganchada por una grúa.

“Me alcanzaron a dar… estoy buscando un federal”

En un video grabado poco después del ataque, el operador narra con voz agitada cómo se libró del asalto:

“Aquí vengo, aquí vengo… no me paré, se los eché encima. Se fueron, pero sí me alcanzaron a dar”, cuenta mientras enfoca los impactos de bala en el parabrisas del tráiler. Enseguida, agrega: “Ya voy bajando por la carretera. Ya no creo que me estén esperando, estoy buscando un federal”.

En otro momento, muestra una fotografía de su pecho con un parche, evidencia de que una bala lo alcanzó. A pesar de estar herido, condujo hasta una caseta para pedir auxilio a elementos de la Guardia Nacional de Carreteras.

Lo que recibió fue una supuesta multa. Según su testimonio, los agentes lo sancionaron por estar “mal estacionado” y solicitaron una grúa para remolcar su tráiler.

“Pedimos ayuda y nos mandan la grúa”

Un compañero del operador documentó lo ocurrido. En el video que compartió en redes sociales se ve a elementos de la Guardia Nacional —unidades 23334 y 32013— cerca del vehículo baleado, que presenta la defensa delantera caída y orificios de bala en el parabrisas.

“Mi compañero fue balaceado. Se paró en la caseta para pedir atención, pero la Guardia Nacional solo nos pidió la grúa”, relata indignado. “A eso nos paramos compañeros… pedimos ayuda y nos mandan la grúa”, añade mientras graba a los oficiales en plena intervención.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, pero el caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen una explicación ante lo que consideran una falta de sensibilidad y abuso de autoridad.