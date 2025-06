Gaseras clandestinas crecen en el Valle de México ¿cuál es el modus operandi?

Las gaseras clandestinas continúan creciendo en el Valle de México (CDMX y Edomex) pese a los operativos que han realizado fuerzas federales, como ‘Dionisio’, que fue implementado por la Secretaría de Marina (SEMAR) la semana pasada en Ecatepec en el Estado de México, uno de los municipios más afectado por el ‘Gaschicoleo’.

Y es que la actual administración de Ecatepec ha clausurado más de 25 gaseras clandestinas presuntamente heredadas por gobiernos pasados; por ello, personal ha sido amenazado por grupos de choque, sindicatos y grupos delincuenciales que operan y administran estos puntos de venta ilegales de Gas LP.

Estos grupos son vinculados al ‘Grupo Flores’, que le descubrieron una gasera en la avenida Moctezuma en su cruce con la calle Rafael Quezada Ramirez. Vecinos de la zona revelaron a las autoridades federales –incluso con imágenes– de que, en ese lugar personal de Protección Civil Estatal, cada mes llegan y reciben sobres con dinero.

Esto es muestra –posiblemente– de la corrupción que impera en la dependencia preventiva, ya que, los vecinos alegan, “hemos denunciado todo esto, de hecho, a cada rato clausuran esa gasera y no entendemos porque sigue abierta”.

Durante los recorridos realizados por la Marina y personal de Protección Civil del municipio de Ecatepec, detectaron la gasera del ‘Grupo Flores’ antes mencionada y ubicada Colonia Granjas Independencia, msima que sigue operando pese a que en 2024 fue clausurada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo de hidrocarburos -gasolina y gas LP- conocido comúnmente como huachicol, producto que ahí mismo se vende.

ROBO DE COMBUSTIBLE Operativo en Santa María Coronango por elementos de la Guardia Nacional que resguardan una pipa de gas LP y varias camionetas presuntamente involucradas en el robo de combustible. FOTO: Agencia Enfoque

“Vemos que los de Protección Civil del Estado pasan por su moche, eso lo hace a costa de la vida de todos nosotros, de niños y adultos que viven cerca de ese lugar. No sé qué esperan, a que pase una tragedia o hasta cuándo”, expuso Virginia Gallegos, vecina que ha protestado por el cierre de esa gasera clandestina la cual sigue operando impunemente.

En meses pasados, Publimetro dio a conocer que el ‘Cártel de Gaschicoleo’ sigue extendiéndose por la Zona Metropolitana del Valle de México –sobre todo al oriente de la capital– y ahora a un lado de las escuelas primarias y secundarias, frente a la inacción de las autoridades estatales y municipales, aunado a la presunta corrupción de los encargados de la Dirección de Protección Civil, ya que ahora reportan la reapertura de gasolineras clandestinas que ya habían sido cerradas en distintas zonas.

“Cada día vemos más gasolineras. Ahora en Chimalhuacán, Chalco y Ecatepec, ya las ponen a un lado de las escuelas (primarias y secundarias) ya no tienen respeto de nada, no solo ahí, también cerca de los mercados sin importarles el riesgo que eso implica, las clausuran pero no sirve de nada. Aquí ya deben estar los militares o la Policía Federal”, señaló Martha Torres, lideresa de los vecinos de la colonia El Chamiza.