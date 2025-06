Número uno mundial Sabalenka pone fin al reinado de Swiatek en Roland Garros

La bielorrusa Aryna Sabalenka jugará por primera vez en su carrera la final de Roland Garros, poniendo fin a una racha de 26 victorias consecutivas sobre la arcilla francesa y tres años de reinado de Iga Swiatek.La número uno mundial Aryna Sabalenka disputará su primera final de Roland Garros tras terminar con el reinado de la polaca Iga Swiatek, vigente triple campeona y cuatro veces vencedora en París, este jueves (05.06.25) en semifinales en un duelo en el que se impuso 7-6 (7/1), 4-6 y 6-0.

Acaba así un reinado de tres años de Swiatek, una racha de 26 victorias consecutivas sobre la arcilla francesa, una de las hegemonías más marcadas del torneo, a la altura de Monica Seles o Justine Henin. No perdía desde el 2021, la segunda racha más larga de la historia.

Sabalenka jugará el sábado por su cuarto título de Grand Slam con la ganadora del duelo entre la estadounidense Coco Gauff (2ª) y la sensación del torneo, la francesa Loïs Boisson (361ª), primera jugadora beneficiaria de una invitación que alcanza las semifinales.

Es la quinta final en los últimos seis Grand Slams para la bielorrusa de 27 años, coronada en el Abierto de Australia 2023 y 2024, y en el US Open 2024, una jugadora que alcanzó la madurez para quedarse.

"Me siento increíble, pero tengo que entender que todavía no he concluido el trabajo. Simplemente estoy feliz con la actuación de hoy", señaló en pista.

Hacía nueve meses y medio que no se enfrentaban y la que mejor se sacudiera los nervios saldría triunfadora. Empezó más sólida Sabalenka, capaz de distanciarse en el primer set, encajar la remontada de Swiatek sin desquiciarse y rematarla en un 'tie-break' de sentido único tras 75 minutos de juego.

La jugadora polaca, que llevaba 26 victorias consecutivas en Roland Garros, consiguió igualar fuerzas en la segunda manga, metiendo mucha presión en los intercambios, pero se desmoronó en el set definitivo saliendo de su pista favorita con un rosco.

ee (efe, afp)