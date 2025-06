Van por autonomía de IPDP en el Congreso CDMX

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso CDMX, Olivia Garza presentó una iniciativa para dar autonomía al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) con la que busca la desaparición de la Junta de Gobierno, uno de los órganos que lo componen.

Y es que este órgano rector del Instituto está presidido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada e integrado por miembros del gabinete del Gobierno de la Ciudad, lo que compromete la independencia de este organismo público. Cabe recalcar que la presidenta que fue elegida por IPDP es cercana a Morena.

“El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no debe actuar como un apéndice del Gobierno de la Ciudad de México, pero muy en particular, de la recién creada Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, entonces lo que buscamos es que no esté a expensas de las autoridades del Gobierno”.

— Olivia Garza