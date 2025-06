“Yo soy caballero”: MP de la Fiscalía CDMX acosaba a mujeres y denuncia por discriminación

El periodista Antonio Nieto informó, a través de su cuenta personal de X, sobre las denuncias que se han realizado en contra de un funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamado Víctor Manuel Murcia, por presunto acoso sexual a empleadas y abogadas.

En redes sociales se difundió la fotografía del individuo señalado, así como screenshots de conversaciones suyas como evidencia.

Presunto acosador en Fiscalía de la CDMX

Desde febrero de 2024 habían denunciado a Víctor Manuel Murcia, auxiliar del Ministerio Público en la Coordinación Territorial H3, ubicada en las inmediaciones del Hospital Xoco. Según los testimonios de las empleadas, el sujeto realizaba comentarios inapropiados sobre su vestimenta o piropos que llegaban hasta el acoso.

“Así acosó sexualmente a una abogada que tenía que verlo para el seguimiento de una carpeta. Mandaba, ebrio, estos mensajes”, escribió el periodista.

En aquel entonces presumía de tener una relación cercana al entonces fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara. Por su mismo posicionamiento e influencia, proponía a las litigantes y abogas “acelerar” sus casos a cambio de presuntos favores sexuales, por lo que procedieron con la denuncias.

“Ya sabes que andan de coto. Yo con casadas no me meto, luego hay problemas aunque es bueno. Disculpa (...) Eres guapa y quiero que seas mi amiga. Y me ayudes con unos asuntos, habrá un cambio y pasearas”, mencionaba en sus mensajes.

Actualmente, en este mes de junio del presente año, el periodista Antonio Nieto actualizó la información sobre el acusado. Especificó que, aunque fue suspendido de su cargo, ahora intenta defenderse con una denuncia por supuesta discriminación.

“MP de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acosa sexualmente a abogada, lo rechazan y ¡denuncia por discriminación! (....) suspendido pero con palancas, pues le admitieron una denuncia a su denunciante", comunicó.