“Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto”: Alejandro Moreno se lanza contra Andy López Beltrán

La reciente aparición de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el programa La Moreniza, ha generado polémica dentro y fuera del partido.

Durante la emisión, conducida por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, López Beltrán solicitó que los medios dejen de referirse a él como “Andy”, al considerar que dicho apodo demerita su identidad y el legado de su padre.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán, y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. Llamarme ‘Andy’ es demeritar eso, es quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, declaró durante el programa. Además, sostuvo que el uso del diminutivo tiene una carga política: “Les da miedo porque saben lo que vale el nombre y el legado de Andrés Manuel López Obrador”.

Mencionó que no desea ser identificado únicamente por su apellido, aunque reconoció la carga histórica que conlleva. “Yo soy un simple secretario de organización y no es para tanto”, comentó, tras asegurar que siente que “se están enfilando todos” en su contra.

“Andy, Andy, Andy. No te creas el importante”

Las declaraciones de López Beltrán no tardaron en recibir respuesta desde la oposición. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, reaccionó en redes sociales con una crítica directa y sin reservas. “Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto”, escribió.

Moreno continuó su mensaje acusando a López Beltrán de vivir del apellido y no tener méritos propios: “Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia. Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada”.

Finalmente, cuestionó la capacidad del morenista para asumir su nuevo rol: “No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”.