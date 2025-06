“No me queda duda que esto es un ‘cuatro’”: Antonio Attolini denuncia agresión con motivación política

El diputado de Morena en el Congreso de Coahuila, Antonio Attolini, fue agredido la madrugada del viernes tras asistir al concierto del cantante Miguel Bosé en el Coliseo Centenario, en Torreón. En entrevista para Milenio Televisión, el legislador aseguró que fue esposado por la policía a pesar de ser la víctima y que la agresión fue sorpresiva y motivada políticamente.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento del recinto. “Fue una agresión artera y sin aviso. Una persona nos agredió no teniendo nada que ver con nada, pero dando cuenta que su mensaje está políticamente motivado”, declaró el diputado, quien también explicó que el atacante le dijo: “Hablaste mal de mí, pendejo”, antes de golpearlo por la espalda.

Attolini relató que tras salir del concierto, al que asistió con su novia y un amigo, se encontraban comiendo un elote y bebiendo agua cuando ocurrió la agresión. “Yo a eso reacciono y al ver que en su estado alterado de conciencia todavía existía una disposición a seguir de manera violenta, yo accedo a someterlo. Yo lo que hago es sujetar y neutralizarlo inmediatamente sin forcejeo, sin golpes, sin ningún tipo de gresca”, explicó.

“Yo no soy el agresor, sino el agredido”

El legislador detalló que el video que circula en redes sociales comienza justo cuando él ya ha sometido a su agresor, y no muestra la agresión inicial. “Hay varios testigos que se acercan también a la zona y acreditan lo que estoy diciendo, que yo no soy el agresor, sino el agredido”, dijo.

Además, criticó el actuar de los policías: “Tal y como se ve incluso en el video, yo me levanto a la orden del oficial, no levanto la mano, no hay resistencia e inmediatamente soy esposado. La persona que me agredió es dejada en libertad.” Incluso, apuntó que el uso de las esposas fue desproporcionado, como lo reconoció el director de la policía municipal en entrevistas matutinas con medios locales.

Attolini presentó una denuncia formal por agresiones y amenazas ante el Ministerio Público. “Yo no conozco a esta persona, no sé quién es, no la ubico, no la identifico, no tengo relación con ella”, declaró, añadiendo: “Que me haya hecho saber en su mensaje mafioso... este lunático que decide utilizar la violencia como recurso... está claramente motivado, políticamente motivado”.

Attolini se lanza contra edil priísta de Torreón

En ese sentido, apuntó directamente al ayuntamiento de Torreón y su presidente municipal, Román Alberto Cepeda: “De lo único que hablo públicamente como diputado, pues es de la corrupción, de las mentiras, de la traición, del abuso del ayuntamiento de Torreón con el que tengo una clara, notoria y permanente diferencia”.

Por último, expresó: “No me queda duda que esto es un ‘cuatro’, que está armado. Le ofrezco una disculpa al pueblo de Torreón por tener que ver a un representante popular de la ciudad más maravillosa del mundo esposado.

Y concluyó: “Hay una frase del presidente López Obrador que dice: ‘Tengo miedo, pero no soy cobarde.’ No voy a sacrificar un centímetro, un gramo, un segundo de la manera en que he decidido hacer política”.