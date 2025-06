Mega redadas: Cónsul confirma detención de al menos 50 migrantes en Los Ángeles; probablemente, en su mayoría mexicanos

Las autoridades consulares mexicanas confirmaron la detención de al menos 50 personas migrantes, la mayoría probablemente mexicanas, como resultado de operativos migratorios realizados en la ciudad de Los Angeles el viernes 6 de junio.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, ofreció un mensaje a la comunidad mexicana radicada en aquella ciudad para informar sobre la situación y reiterar el apoyo del Gobierno mexicano ante estos acontecimientos.

“¿Qué tal, paisanos? Mi nombre es Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Angeles. Debido a los recientes operativos migratorios llevados a cabo en la ciudad de Los Ángeles, quiero informar a ustedes lo siguiente. Hasta el momento se tiene conocimiento de las detenciones de poco menos de 50 personas inmigrantes, probablemente la mayoría mexicanas, como resultado de los operativos de ayer viernes 6 de junio”, señaló.

Además, el cónsul explicó que estas detenciones ocurrieron en distintos puntos: “Aparte de los detenidos de ayer, los cuales tuvieron lugar en un sitio de trabajo y en un lugar de reunión de jornaleros, en los últimos días se ha detectado un incremento de arrestos de personas migrantes que acuden a su cita en corte migratoria”.

¿Qué acciones implementará el gobierno de Sheinbaum?

En respuesta a la situación, el Gobierno de México ha instruido acciones de apoyo. “Por instrucciones de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, personal de los consulados de México en Los Ángeles, San Bernardino y Santa Ana visita en los centros de detención de la región para buscar proactivamente a personas mexicanas detenidas”, explicó.

González Gutiérrez también brindó recomendaciones importantes para quienes tienen próximas citas en cortes migratorias: “Si tienes fecha para presentarte en la corte próximamente, te sugerimos consultar previamente con tu abogado de migración para explorar la posibilidad de que o bien te acompañe o bien gestione que tu audiencia sea virtual”.

¿Qué hacer en caso de ser detenido?

Asimismo, ofreció cinco recomendaciones clave en caso de ser detenido: “Mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. No opongas resistencia ni golpees a un oficial. No mientas ni entregues documentación falsa. No firmes ningún documento que no entiendas. Y cinco, permanece en silencio y comunícate con tu consulado”, dijo González Gutiérrez.

Finalmente, recordó a la comunidad que pueden contactar al consulado a través del SIAM, el centro de asistencia a personas mexicanas, disponible 24/7 al 520 623 7874. “Estamos contigo, no estás solo, no estás sola”, concluyó.