Fuero político: el escudo legal que sacó a relucir Antonio Attolini tras agresión

El diputado local de Morena y exlíder del movimiento #YoSoy132, Antonio Attolini Murra, fue detenido brevemente por elementos de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, tras verse involucrado en una riña a la salida del concierto de Miguel Bosé en el Coliseo Centenario.

Sin embargo, fue liberado minutos después, al acreditarse que tenía fuero constitucional como legislador y que, según testigos, actuó en defensa propia.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que Attolini tenía sometido a otro hombre sobre el suelo. Al llegar los oficiales, fue esposado mientras gritaba: “Me pegó en la cara, él me pegó”.

De acuerdo con reportes oficiales, los agentes respondieron a una llamada por una riña en la vía pública, y al no tener claridad sobre los hechos, procedieron a detener al diputado.

Attolini asegura que fue agredido por la espalda

Horas después, Antonio Attolini publicó un posicionamiento oficial en redes sociales, donde detalló su versión de los hechos. Según su testimonio, la agresión ocurrió cuando se retiraba del concierto acompañado de su novia y su mejor amigo.

“Una persona que no identifico me agredió por la espalda. ‘¡Hablaste mal de mí, pendejo!’, me dijo antes de propinarme un golpe artero a la cara y sin advertencia”, escribió el legislador.

Attolini explicó que, al considerar que la persona representaba una amenaza para él y para quienes lo acompañaban, decidió someterlo usando su cuerpo como palanca. Justo en ese momento —afirma— comenzaron las grabaciones que se viralizaron posteriormente.

También señaló que al ser asegurado por los agentes, se identificó como diputado y colaboró con las autoridades, lo cual habría permitido que le retiraran las esposas minutos después.

¿Por qué no fue procesado?

Una de las principales razones por las que Antonio Attolini no fue trasladado ni procesado tras el altercado es el fuero político que ostenta como diputado local. El fuero constitucional protege a los legisladores de ser detenidos o enjuiciados por delitos mientras estén en funciones, salvo en casos de delitos graves y con previa aprobación del Congreso.

Esta figura, aunque controversial, fue diseñada para garantizar la libertad de expresión y acción de los representantes populares, evitando persecuciones políticas. Sin embargo, en casos como este, genera debate público sobre sus alcances.

Attolini informó que procederá legalmente contra su agresor y que ya está en contacto con autoridades estatales y federales. “Exijo que no quede impune la persona que escogió la violencia y puso en riesgo a familias laguneras que sólo estaban pasando un buen rato, como la mía”, concluyó en su comunicado.

“No me queda duda que esto es un ‘cuatro’, que está armado. Leofrezco una disculpa al pueblo de Torreónpor tener que ver a un representante popular de la ciudad más maravillosa del mundo esposado", dijo Antonio.