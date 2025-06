Lula da Silva deja París convencido de cerrar el acuerdo con Mercosur

El presiente brasileño se muestra seguro de que el acuerdo comercial entre la UE y el bloque suramericano se ratificará antes de fin de año. También dijo que la paz en Ucrania podría estar cerca.El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este sábado (07.06.2025) en su convencimiento de que el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur se firmará antes de que finalice su presidencia temporal del bloque comercial suramericano, el 6 de diciembre. "El acuerdo se firmará antes de mi salida", recalcó Lula en una conferencia de prensa en la que cerró la etapa parisina de su visita de Estado a Francia, que concluye el martes.

El dirigente brasileño se reafirmó esta posición después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el viernes a una televisión brasileña que está dispuesto a ratificar el acuerdo si se introduce un protocolo adicional con "cláusulas espejo o de salvaguardia" que iguale las condiciones para los productores agroganaderos de ambos bloques.

Lula insistió hoy en su apreciación de que la agricultura y la ganadería de los dos bloques "son complementarias" y no compiten tanto como se asegura, y señaló repetidamente: "no quiero perjudicar a la agricultura francesa". El acuerdo UE-Mercosur ha sido uno de los puntos claves del paso de Lula por París, especialmente de la reunión y posterior conferencia de prensa con Macron del jueves pasado.

La paz en Ucrania podría estar cerca

El presidente brasileño expresó hoy también su convicción de que un acuerdo está "cerca" de poner fin a la guerra en Ucrania, aunque los jefes de Estado de ambos bandos tienen dificultades para reconocerlo. "A los dos líderes [el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski] les cuesta explicar a sus pueblos los límites" de la acción militar, declaró Lula durante una rueda de prensa para clausurar su visita a Francia.

"No se consigue todo lo que se quiere, pero se consigue lo que es posible. Y ellos saben lo que es posible", añadió. Cuando se le preguntó específicamente si se refería a un acuerdo hipotético que implicaría que Rusia conservaría los territorios ucranianos que anexó, lo que equivaldría a recompensar al país invasor, Lula respondió: "No me corresponde a mí" determinar los términos de la paz.

Tras dejar París donde realizó una visita de Estado desde el jueves, Lula viajó a Mónaco para un foro sobre la economía marítima, antes de ir mañana domingo a la vecina ciudad francesa de Niza para la cumbres sobre los océanos, organizada por la ONU y que comienza el lunes.

lgc (efe, lusa)