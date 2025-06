Cristina Fernández advierte que la quieren "meter presa"

La exmandataria argentina busca una diputación, pero la Corte Suprema podría confirmarle una sentencia por corrupción.La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner advirtió este sábado (07.06.2025) que podrían meterla presa, para evitar que compita en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebrarán en septiembre próximo.

En un acto en la provincia argentina de Corrientes, Fernández, quien preside el opositor Partido Justicialista (PJ, peronista), afirmó que se han desatado los "demonios" desde que hace unos días anunció que se presentará como candidata a legisladora provincial en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

"Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa", sostuvo la exmandataria, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015.

"Todo esto con editoriales que dicen 'está acabada, acorralada'. Si estoy tan así, ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", desafió Fernández.

Una condena por corrupción la persigue

Medios locales especulan con la posibilidad de que la Corte Suprema de Argentina se pronuncie en forma inminente y confirme una sentencia en contra de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En diciembre de 2022, un tribunal oral impuso esa pena a Fernández en la denominada 'causa Vialidad' por irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a compañías del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.

Por su parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó, en noviembre de 2024, la condena contra la expresidenta, quien apeló el fallo ante el Supremo.

En el acto de este sábado en Corrientes, Fernández recordó que en septiembre de 2022, cuando el juicio oral por esta causa estaba en su fase final, un hombre intentó dispararle en el rostro mientras ella saludaba a militantes a las puertas de su apartamento en Buenos Aires.

"Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", aseveró la expresidenta.

jc (efe, La Nación, Página 12)