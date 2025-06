Embajador Ronald Johnson critica a manifestantes por redadas en Los Ángeles

Ante las manifestaciones que tienen lugar en California, Estados Unidos, en la que se protesta contra las redas que emprendieron el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para arrestar a migrantes, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las personas que se han enfrentado con la policía, no representan a los mexicanos.

“Los manifestantes violentos en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano: digno y trabajador, que conocemos y respetamos. Nuestras acciones protegen a todas las comunidades y refuerzan el Estado de derecho. México es nuestro socio y nuestras naciones están profundamente unidas”, escribió en su cuenta de X.

Hasta el momento, el gobierno mexicano tiene conocimiento de 35 mexicanos detenidos en esas redadas; por la intensificación en las protestas, el gobierno de Donald Trump envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la red consular contactar a los detenidos para brindarles asistencia.

“Hay muchos poblanos que viven en Nueva York, le dicen ‘Puebla York’, Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos. Los Ángeles, California, no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Lo más importante que tiene que ser reconocido: los mexicanos se van a allá, pero los necesitan porque si no, no tendrían trabajo. Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

“No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio; es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación”, dijo la presidenta desde Puebla.

La población latina respondió de inmediato a las redadas y bloquearon la salida de los vehículos federales. Por más de dos horas los agentes repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos para poder sacar a los detenidos en más de dos docenas de camionetas de CBP y sin distintivos federales.