Sheinbaum pide a Estados Unidos no tratar a migrantes como criminales

"No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia", aseguró la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo (08.06.2025) a Estados Unidos a no tratar como criminales a los migrantes, luego de las redadas en Los Ángeles en las que, confirmó la mandataria, fueron detenidos 35 mexicanos.

"Los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, dijo la mandataria en un discurso público en la ciudad Cholula.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que el trabajo de los migrantes también "sostiene la economía de Estados Unidos" y solicitó atender el asunto a través del diálogo para una "reforma integral migratoria" en ese país.

"No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio", afirmó.

Sheinbaum detalló que la red consular ya está en contacto con los 35 mexicanos detenidos y sus familiares para asesorarlos sobre sus derechos ganados tras vivir varios años en el país vecino.

