¿Ataque directo? Policía de Los Ángeles ataca con balas de goma a periodista en vivo

En medio del caos que vive Los Ángeles por las protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump, una escena particularmente grave quedó registrada en video: la periodista australiana Lauren Tomasi, corresponsal de 9News Australia, fue alcanzada por una bala de goma disparada por la policía mientras realizaba un reporte en vivo desde el centro de la ciudad.

En el video que se ha viralizado en redes sociales, se observa a Tomasi transmitiendo en una calle del centro angelino cuando, repentinamente, se agacha al recibir el impacto de una bala de goma disparada por un oficial del LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles). La escena ocurre en plena cobertura de las protestas provocadas por operativos del ICE y el despliegue de la Guardia Nacional, ordenado por Trump.

Un testigo grita con indignación:

“¡You just fucking shot the press!” (“¡Acabas de dispararle a la prensa, maldito!”), mientras en cámara se ve claramente a un agente apuntar y disparar hacia la zona donde estaba la reportera.

Reacciones inmediatas: indignación global

Cuentas como OSINTdefender y Anonymous acusaron a la policía angelina de haber apuntado directamente contra la periodista, describiendo el ataque como “a quemarropa”. El colectivo Anonymous incluso señaló que se trató de un acto coordinado con las fuerzas del ICE, al servicio del “régimen de Trump”.

Por su parte, Republicans Against Trump calificaron el hecho como “injustificable y vergonzoso”, mientras que The Tennessee Holler se sumó a las denuncias, compartiendo el video y exigiendo explicaciones: “Insane. You can see him take aim directly at her”.

¿Quién es Lauren Tomasi?

Lauren Tomasi es corresponsal internacional de 9News Australia en Estados Unidos. En sus redes sociales ha compartido ya reportes desde zonas de alto conflicto como Portland y Nueva York, y este año ha cubierto ampliamente el proceso electoral, así como los operativos migratorios en la frontera sur.

A través de un breve mensaje en redes, la cadena 9News confirmó que Tomasi se encuentra bien, pero reconoció que el impacto ocurrió mientras ella “cumplía con su labor de informar desde el corazón de las protestas”.

Una ciudad bajo fuego... y bajo lupa

Los Ángeles se encuentra en el epicentro del conflicto migratorio desde que el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y avaló redadas masivas por parte del ICE. El fin de semana, más de 100 personas fueron detenidas, lo que provocó una ola de manifestaciones, choques con la policía y bloqueos de vialidades.