Autos, motos y microbuses entorpecen recorrido de la Línea 13 del Trolebús en Eje 8

Pese a que la población, especialmente la que habita el oriente de la capital, recibió con alegría la puesta en marcha de la Línea 13 del Trolebús (que va de Constitución de 1917 a Mixcoac) la invasión de su carril –que aún no está confinado en Ermita Iztapalapa– ha afectado su recorrido por el Eje 8, ya que es común ver a automóviles estacionados sobre el carril, aunado a la falta de cultura vial de motociclistas que rebasan a altas velocidad y hasta comerciantes que invaden la vía del transporte público.

En un recorrido hecho por Publimetro , se pudo constatar que los recorridos de la Línea 13 del Trolebús son tardados –a comparación del Metro– pues de Constitución de 1917 a Mixcoac se tarda aproximadamente una hora y media, a comparación del Metro, que en 35 minutos se realiza el recorrido. Para el maestro en Estudios Sociales, Ernesto Morua, las autoridades capitalinas deben poner especial atención en Eje 8 para que exista una buena convivencia vial, situación que será compleja, ya que microbuses hacen doble fila en gran parte de Ermita Iztapalapa.

Taxi invade carril confinada del Trolebús en Eje 8 Ermita Iztapalapa Foto: Leonardo Lugo V / Publimetro

“El problema de las personas que se estacionan sobre Ermita, yo creo que es uno de los principales factores en la ruta, porque el carril al no estar confinado y el trolebús tiene que hacer maniobra para salirse de su propio carril, y muchas veces junto al tráfico que hay en puntos muy específicos de Iztapalapa, como el cruce con Rojo Gómez, UAM, La Viga, son bastante conflictivos para autobuses articulados y bicicletas, porque también se plantea que el carril del trolebús sea compartido con bicicletas”. — Ernesto Morua

Durante el primer día de operación de la Línea 13 del Trolebús, se pudo ver cómo varios automóviles, motocicletas y microbuses se estacionan e invaden el carril confinado del autobús eléctrico, lo que obliga al transporte público a esquivarlos para poder seguir su trayecto; esta acción es castigada con hasta 6 mil 788 pesos de multa, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, no obstante, en Eje 8 destaca la ausencia de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Microbus invade carril confinado del Trolebús de Eje 8 Sur Foto: Leonardo Lugo V / Publimetro

Otras de las trabas para el ‘buen funcionamiento’ es el comercio que se encuentra en Ermita Iztapalapa, que en muchas ocasiones –especialmente en UAM y Rojo Gómez– invade el carril del trolebús, ya sea con diablitos, material de su negocio o hasta con carriolas y juguetes, lo que aumenta el tiempo de traslado. Al respecto, Ernesto Morua especificó que “no es nada malo tener negocios afuera del Metro, pero se podría trabajar en un programa de regularización, que operen pero que también permitan caminar y circular libres”.

Trolebús Eje 8, incompleto pero satisfactorio

Es notorio que la puesta en marcha de la Línea 13 del Trolebús fue apresurada, ya que los autobuses no cuentan con el mapa del recorrido y estaciones; las paradas son difíciles de identificar; no cuenta con la infraestructura suficiente y las terminales fueron improvisadas en la calle, debido a que aún no terminan la construcción de un puente que conectará a las diferentes líneas que conviven en Constitución de 1917. Para Ernesto Morua es claro, la saturación de la Línea 8 del Metro apresuró la inauguración de la Línea 13 del Trolebús.

Unidades de la L13 del Trolebús no cuentan con las estaciones que se recorrerán Foto: Leonardo Lugo V / Publimetro

“Pues a mí se me hizo muy muy apresurado, considero que puede ser por la saturación del mismo Constitución de 1917, ya hay muchas partes con catenarias pero todavía falta confinamiento y la infraestructura adecuada para una ruta compartida con ciclistas. Entonces, como muchas obras, ha iniciado a medias; además los parabus parece que los ponen en lugares improvisados, muchos de ellos están sobre lugares en donde están los ambulantes, y no hay donde bajarse”. — Ernesto Morua

No obstante, en un sondeo a usuarios de la Línea 13 del Trolebús se pudo confirmar que todos prefieren el transporte eléctrico en vez de los microbuses y camiones que transitan por Eje 8 hacia Iztapalapa, Taxqueña y Ermita, ya que estos carecen de seguridad, aunado a que los conductores van echando carreras, o en algunas ocasiones, no concluyen su ruta y bajan a las personas o los cambian de camión. Lo único que “molesta”, es el tiempo de recorrido, que con algunas mejoras en infraestructura y seguridad vial, se prevé que pase de una hora y media a 50 minutos de traslado.