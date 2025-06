Cocaína y otras drogas: "El problema lo tenemos todos"

"Todos somos productores y todos consumidores", dice, en conversación con DW, Alexis Goosdeel, director de la Agencia Europea de Drogas.Después del cannabis, la cocaína no sólo es la segunda droga ilícita más utilizada en Europa, sino que su consumo ha aumentado. También, a juzgar por el récord de incautaciones del 2023 (419,4 toneladas), ha crecido también su presencia en el mercado europeo, proveniente de América del Sur. No obstante sería errado concluir que en un continente están los consumidores y en el otro la producción y, también, la violencia asociada a ella.

"No es como se pretendía hace 20 años, cuando se pensaba que los consumidores debían contenerse para ayudar a los productores”, explica a DW Alexis Goosdeel, director de laAgencia Europea de Drogas (EUDA). "La situación hoy en día es totalmente diferente: el problema de la producción y consumo de sustancias es global. Todos somos productores y todos somos consumidores”, añade.

Cannabis, cocaína, drogas sintéticas

En el nuevo Informe Europeo sobre Drogas consta, por ejemplo, que los mismos contenedores que llevan a Europa cocaína se usan para exportar MDMA (éxtasis) a América Latina. "En Colombia, Perú y, en parte, Chile, se detecta un aumento en el consumo de ketamina”, apunta el director de la EUDA.

Si el cannabis y la cocaína encabezan la lista de las drogas ilícitas consumidas en Europa, la aparición de nuevas drogas sintéticas (MDMA, catinones, nitacenos) aumenta en mucho la complejidad de un mercado que plantea riesgos para la salud y la seguridad. Entre las muchas sustancias nuevas que se encuentran en el mercado está la "Pink cocaine”, 2C-B o "tucibi”, una mezcla de MDMA, ketamina y cocaína, anfetaminas u otras nuevas sustancias sicoactivas.

"Todo esto prueba que el problema lo tenemos todos. Y que todos tenemos que trabajar juntos para reducir la disponibilidad, la producción, el tráfico y para proteger a las comunidades”, explica Goosdeel, que tiene más de dos décadas de experiencia en el terreno. En su opinión, para el complejo fenómeno de la producción, el consumo, el tráfico ilegal y la criminalidad asociada, no hay soluciones simples, pues, en un mundo cambiante, la geopolítica y los mercados digitales son decisivos.

El mercado cambió con la pandemia

"El tremendo aumento de la producción de hoja de coca posterior al Acuerdo de Paz con las FARC en Colombia llevó a una saturación del mercado norteamericano. Los traficantes adaptaron su estrategia comercial y abrieron nuevas rutas y mercados . También incrementaron su presencia en redes sociales para aumentar el consumo de la clientela establecida”, sigue el director de la EUDA.

"Durante la pandemia del COVID, el comercio transnacional comenzó a usarse para nuevas rutas del narcotráfico, se generó la ruta de los contenedores. La presión en plataformas digitales aumentó de manera nunca antes vista para ofrecer productos y rebajas. Entretanto, en Europa en quince minutos se entrega a domicilio un pedido. Si un dealer se muda de ciudad o está en la cárcel, vende su lista de clientes a un sucesor”, agrega.

¿Qué respuestas están dando al crimen organizado?

En este contexto, la violencia ligada al creciente consumo de drogas hizo sonar las alarmas europeas después de la pandemia. "Hasta ese momento, con el dato de que España registraba el 50 por ciento de las incautaciones de cocaína de toda Europa, se pensaba que el problema estaba allí. Lo bueno es que ahora se sabe que el problema es conjunto; puede que Amberes tenga ahora un problema mayor, pero mañana puede ser otro”, sigue Goosdeel.

La Alianza de Puertos, creada en 2023 para intercambiar información y estrategias, es, según el especialista, una medida estratégica. Asimismo, con la nueva estrategia europea ProtectEU se quiere acometer el desafío que significa para la protección de datos el que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad tengan acceso a las comunicaciones de las redes del crimen organizado.

"La Comisión Europea, con la EUDA, ha firmado acuerdos de cooperación con Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil”, afirma Goosdael. Se trata de compartir información sensible, algo imposible sin acuerdos. Del lado europeo, Europol, Eurojust y Frontex están involucradas en la labor; del lado de América Latina, la futura Ameripol y las autoridades nacionales.

Como fuere, según el director de EUDA, la cooperación con los países de América Latina es de larga data. "A través de COPOLAD hemos cooperado en capacitación”, afirma, refiriéndose al programa de cooperación europea en materia de drogas. Con el programa Plato se ha venido formando a autoridades y con Politeia se facilita a la ciudadanía métodos de prevención.

¿Legalizar es la bala de plata?

"La violencia relacionada a las drogas es algo nuevo en Europa, sí. Y no es nada nuevo en América Latina, también. El problema de violencia, aunque no es igual, es compartido. Además, afortunadamente, en la región hay países que han conseguido dar respuestas eficaces; no todos están en la situación de Ecuador”, apunta Goosdeel. "Europa tiene mucho que aprender de América Latina”, agrega advirtiendo de soluciones simplistas.

¿Es simplista optar por legalizar las drogas de uso ilícito para controlar la criminalidad o por programas de sustitución de cultivos? "Hablamos desde hace cuarenta años del cultivo alternativo sin muchos resultados concretos”, responde el director de EUDA.

"En cuanto a regularizar el consumo, hay cinco países europeos que han optado por legalizar el cannabis. Nuestra misión es acompañarlos con evidencia científica. El ejemplo de Canadá, con su capacidad para evaluar políticas públicas nos sirve de ejemplo. Sus últimos datos en cuanto a regularización de drogas nos hablan de un 60 por ciento del consumo sustraído al mercado ilegal”, subraya Goosdeel. "Aunque todos tenemos problemas de violencia -que obviamente no es la misma-, somos hoy más iguales que hace 15 años. Tenemos más probabilidad de éxito. Pero se necesita voluntad política”, concluye.

(dzc)