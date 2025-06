Enfrentamiento en Frontera Comalapa deja a 4 presuntos delincuentes abatidos

En el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, fueron abatidos cuatro presuntos delincuentes que se enfrentaron con policías estatales y federales, este choque violento ocurre días después de que varios policías fueron emboscados y fallecieron calcinados dentro de la patrulla.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) por medio de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Policía Estatal Preventiva (PEP), con apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal fueron los que participaron en esa operación.

Policías abaten a 4 hombres en enfrentamiento Frontera Comalapa, Chiapas Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

“Como parte de la acciones preventivas y disuasivas en el marco de los operativos de seguridad en Frontera Comalapa, como respuesta a la emboscada en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, autoridades de seguridad fueron agredidos con armas de fuego y granadas de fragmentación en la comunidad Las Champas, ubicada en el tramo carretero entre Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla”.

Tras el enfrentamiento y el deceso de cuatro de los agresores, las autoridades aseguraron cuatro camionetas, de ellas tres con blindaje; tres armas largas AK-47 y un arma larga R15 con aditamento lanzagranadas.

Fue hace una semana cuando ocurrió el ataque en un camino que lleva al ejido de Sabinalito, este caso fue condenado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y afirmó que el gobierno respondería para que la violencia no se apodere de la entidad.

“En el camino que conduce al ejido Sabinalito de Frontera Comalapa, elementos de la policía estatal fueron atacados y emboscados. Ante estos hechos, les afirmo que habrá una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley. Más tarde, el Gabinete de Seguridad proporcionará más información y detalles sobre la situación”, escribió en redes sociales.

Y durante un evento añadió que su gobierno no tendrá miedo para enfrentar al crimen organizado: “Me comuniqué con el fiscal general porque no voy a permitir, que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas, eso se acabó, habrá una respuesta fuerte y contundente a lo que pasó, no tenemos miedo, no hay miedo para aplicar la ley, de este lado también tenemos valor, el pueblo de Chiapas no va a ser violentado, vamos a llegar a las ultimas consecuencias, estos hechos no van a quedar así”.