Lionel Messi vuelve a ser titular con Argentina tras más de medio año

Argentina, ya clasificada al Mundial de fútbol 2026, enfrenta a una Colombia con urgencia de seguir sumando en las eliminatorias de CONMEBOL.El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, volverá a ser titular en la Albiceleste en el encuentro frente a Colombia de este martes (10.06.2025), correspondiente a la decimosexta jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026, según confirmó su técnico, Lionel Scaloni.

Esto ocurrirá casi siete meses después del último partido que 'La Pulga' disputó como titular de la Albiceleste. Fue el 19 de noviembre de 2024, en el partido correspondiente a la duodécima fecha de las eliminatorias que Argentina jugó como local ante Perú en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, y no en el Monumental, 'casa' habitual de los de Scaloni.

El delantero del Inter Miami se perdió por lesión la última ventana de las eliminatorias mundialistas: los partidos contra Uruguay en Montevideo (0-1) y contra Brasil en Buenos Aires (4-1), disputados en marzo pasado, en los que la Albiceleste aseguró su presencia en la cita del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

"Con o sin Leo”

Ya recuperado, en su retorno a las convocatorias de Scaloni, el pasado jueves Messi fue suplente contra Chile (0-1) como visitante.

"Leo va a jugar de entrada. No tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo", señaló el entrenador de la 'Albiceleste' en la conferencia de prensa previa al encuentro de este martes contra el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y que marcha sexto en la clasificación mundialista.

Scaloni señaló que su equipo "está en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo", a diferencia de otros momentos, en los que "era un poco más complejo, porque a lo mejor había que cambiar más jugadores".

"Hoy no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual. No sé si es el mejor momento; después de la Copa América 2021 (ganada por Argentina en Brasil) tuvimos buenos partidos. Esto es por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Hemos mantenido una línea y eso es lo que nos interesa", dijo el entrenador.

Sobre su rival de este martes, Scaloni enfatizó que "es un poco extraño decir que está en un bache", porque, en su opinión, es un equipo que mereció "ganar un montón de partidos en los que no tuvo suerte" y agregó que "la estadística a veces no dice la verdad".

ee (efe, reuters)