Sentencian a 14 años de prisión a el ‘Bart’ por atentado contra Ciro Gómez Leyva

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Pool Pedro “N” y Héctor Martínez Jiménez “Bart”, por su responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

El nombre del juez que dio la sentencia es Edmundo Manuel Perisquía, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte; de acuerdo con fuentes en seguridad, se acordó una pena de 8 años por homicidio calificado en tentativa y el restante por asociación delictuosa para el ‘Bart’.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022, cuando la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego mientras salía de las instalaciones del medio de comunicación en el que colaboraba.

Dan sentencia condenatoria a 'El Bart' Por caso Ciro Gómez Leyva

La investigación desarrollada por la Fiscalía permitió establecer que Pool Pedro “N”, participó como coautor material del atentado, al coordinar directamente la ejecución del ataque, en cumplimiento de instrucciones del líder de una célula criminal estructurada.

Durante el desarrollo del procedimiento, el imputado aceptó su responsabilidad penal, lo que permitió a la autoridad judicial emitir una sentencia condenatoria que contempla una pena de 12 años de prisión en su contra.

La FGR aseguró que este resultado representa un avance relevante en el esclarecimiento de los hechos y en la lucha contra los delitos que atentan contra la libertad de expresión, así como un mensaje firme de que el Estado no tolerará ataques en contra del ejercicio periodístico en México.

“No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”, reacciona Ciro Gómez Leyva

Esta situación la confirmó el mismo periodista Ciro Gómez Leyva, quien expresó a través de Twitter que “no puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”.

“Para Héctor Martínez Jiménez (Bart) y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”, expuso.