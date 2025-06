Un nuevo análisis de sangre para celíacos permite diagnosticar la enfermedad sin necesidad de consumir gluten

Investigadores australianos constatan que este nuevo análisis de sangre es un gran avance en el diagnóstico de personas celíacas.Una investigación llevada a cabo por científicos australianos ha demostrado que es posible diagnosticar la enfermedad celíaca mediante un análisis de sangre, incluso sin haber consumido gluten. Con esta nueva técnica, constatan, sería posible que los celíacos ya no necesiten comer grandes cantidades de gluten para obtener un diagnóstico detallado, justamente el ingrediente que se sospecha que los enferma.

En el estudio, publicado este lunes (9.06.2025) en la revista Gastroenterology, se observa que un análisis de sangre para detectar células T –las células que son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea– tuvo una alta precisión en el diagnóstico de la celiaquía, incluso en pacientes que no consumieron gluten.

Concretamente, la investigación evaluó el potencial de un análisis de sangre para medir el marcador inmunitario interleucina 2 o IL-2. Ya en 2019, científicos del Instituto de Investigación Médica Walter y Eliza Hall (WEHI) en Melbourne –la institución responsable del presente proyecto– descubrió que este marcador aumentaba en el torrente sanguíneo de personas celíacas poco después de ingerir gluten.

En la actualidad, destaca el estudio, "todos los métodos aprobados para diagnosticar la enfermedad requieren que las personas consuman gluten". Se trata de análisis de sangre o gastroscopias, en los que se necesita que el paciente ingiera gluten durante semanas, mientras padece otros síntomas, como diarrea, dolor abdominal e hinchazón. Muchas personas se sienten disuadidas a someterse a pruebas de diagnóstico por este tipo de síntomas posteriores.

"Es probable que haya millones de personas en todo el mundo que viven con enfermedad celíaca no diagnosticada simplemente porque el camino hacia el diagnóstico es difícil y, a veces, debilitante", dice Jason Tye-Din, autor principal del artículo y jefe del Laboratorio de Investigación Celíaca en el WEHI, en Melbourne, Australia.

El gluten, tal y como detalla la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), "es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como son el trigo, cebada, centeno, espelta, algunas variedades de avena, así como sus híbridos y derivados".

Según el periódico The Guardian, alrededor del 1 por ciento de las personas en los países occidentales padecen celiaquía, una enfermedad autoinmune en la que el gluten provoca una reacción inflamatoria en el intestino delgado.

Nuevo sistema de diagnóstico

El estudio contó con muestras de sangre de 181 voluntarios de entre 18 y 75 años reclutados en el Royal Melbourne Hospital, ubicado en Parkville, Victoria. Entre estos, 75 personas padecían la enfermedad celíaca y habían seguido una dieta sin gluten durante al menos un año; otras 13 personas también eran celíacas y no contaban con un tratamiento; 32 tenían sensibilidad al gluten, pero no eran celíacos; y otros 61 sujetos no tenían ni sensibilidad al gluten, ni padecían celiaquía.

Los investigadores emplearon un nuevo sistema de diagnóstico desarrollado con Novoviah Pharmaceuticals, mezclando muestras de sangre de los participantes con gluten y esperando ver aparecer señal de IL-2. Los resultados mostraron que la prueba tenía una sensibilidad de hasta el 90 por ciento para detectar la enfermedad y una especificidad del 97 por ciento, incluso en pacientes que seguían una dieta estricta sin gluten, indicó la autora principal, Olivia Moscatelli, en declaraciones recogidas por el medio británico The Guardian.

Una revolución en el diagnóstico de la celiaquía

Con este nuevo análisis de sangre, se podría abordar "uno de los mayores obstáculos en las prácticas de diagnóstico actuales”, reconoce Tye-Din, quien añade que el objetivo es utilizar esta prueba clínicamente en un plazo de dos años. Aun así, los autores reconocen ciertas limitaciones, como en los grupos de edad, ya que el estudio no evaluó a niños ni a pacientes que toman inmunosupresores.

Novoviah Pharmaceuticals, socio de la industria en el estudio, no participó en la ejecución ni la interpretación de la investigación, según los autores.

Con todo, los expertos en la materia se muestran esperanzados, pues la enfermedad celíaca podría así diagnosticarse sin necesidad de semanas de exposición al gluten, convirtiéndose este método en toda una revolución y un gran avance: "La prueba es técnicamente muy simple y puede adaptarse fácilmente a una prueba de laboratorio de rutina”, dijo Peter Gibson, gastroenterólogo de la Universidad de Monash (Melbourne, Australia), que no participó en el estudio.

Editado por Andrea Ariet con información de ScienceDirect, The Guardian, NIH, revista Gastroenterology, BrisbaneTimes, ABC.