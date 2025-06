Detienen a inmigrantes con supuesto somnífero en el Metro de la CDMX

La detención de inmigrantes sudamericanos en posesión de un supuesto somnífero en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México ha generado alarma en redes sociales, particularmente en la plataforma X.

Sin embargo, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales por parte de las autoridades capitalinas ni reportes establecidos que respalden esta versión de los hechos.

De acuerdo con publicaciones en X, realizadas por las cuentas @Viral_Metro2 y @viral_metro, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México habría detenido a personas migrantes sudamericanas dentro del Metro, presuntamente en posesión de una sustancia tipo somnífero.

Ambas publicaciones expresan preocupación por la seguridad dentro del sistema de transporte y piden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que no libere a los detenidos, sugiriendo que podrían reincidir. No obstante, no se especifica la estación, la línea del Metro involucrada, la cantidad de personas detenidas, ni el tipo exacto de sustancia encontrada.

Detención en medio de la incertidumbre por “pinchazos”

Este caso contrasta con situaciones previas en el Metro, como los incidentes de supuestos “pinchazos” ocurridos en recientes semanas, donde la dependencia capitalina ha confirmado algunas detenciones y la presencia de sustancias en dos de veinte denuncias.

En estos casos, las autoridades implementaron un protocolo de atención inmediata, incluyendo traslados a hospitales para análisis toxicológicos, medidas que no han sido reportadas en este nuevo supuesto caso.

El contexto de seguridad en el Metro ha sido tema sensible en meses recientes, lo cual ha contribuido a la propagación de rumores o desinformación en redes sociales.